C'est bien vrai : on aura donc une sorte de GTA dans Fortnite... avant GTA 6 ! Le célèbre jeu service d'Epic Games ne cesse d'accueillir de nouveaux modes de jeux, pour une expérience toujours plus variée. On vient notamment de voir un mod FPS en 5v5 être annoncé. Mais, dans l'immédiat, c'est « LEGO Fortnite Brick Life » qui nous intéresse, car vous pouvez y récupérer du contenu gratuit dès maintenant !

Brick Life, le renouveau de LEGO Fortnite

Le jeudi 12 décembre a débuté la nouvelle aventure Fortnite ! Présentée sous forme de bac à sable, « Brick Life » est nouveau mode de jeu vous invite à prendre part à la vie de Briquopolis, toute une ville faite de LEGO. Vous pouvez mener votre existence dans ce monde ouvert en compagnie de 31 autres joueurs en multi.

Tout un tas d'activités vous est proposée, comme la livraison, la préparation de sushi, l'enseignement ou le maintien de l'ordre. En plus, vous aurez votre propre chez vous ! Achetez le logement de vos rêves, personnalisez le et menez l'existence que vous souhaitez. De nombreux événements vous attendrons, de même que des récompenses.

Comment récupérer les prochains cadeaux de Fortnite ?

Pour fêter le lancement de « Brick Life », Fortnite a trois skins cadeaux en réserve. Il s'agit de plusieurs version LEGO de skins connus des joueurs, que vous pourrez revêtir dans ce mode. Il y a celui d'Emilie Cardi, de Riff Kahele (tous deux introduits dans le mode Battle Royale au Chapitre 5 Saison 1) et de Monsieur d'Orge (apparu avec le Chapitre 2 Saison 5). Toutefois, il faut remplir quelques conditions pour les obtenir :

Monsieur d'Orge : associer son compte LEGO et Epic Games (le skin est déjà débloqué si vous avez déjà connectez vos deux comptes)

: associer son compte LEGO et Epic Games (le skin est déjà débloqué si vous avez déjà connectez vos deux comptes) Emilie Cardi : skin offert en supplément de Monsieur d'Orge pour celles et ceux qui connecteraient leur compte LEGO et Epic Games pur la première fois.

: skin offert en supplément de Monsieur d'Orge pour celles et ceux qui connecteraient leur compte LEGO et Epic Games pur la première fois. Riff Kahele : jouer à Fortnite sur mobile et gagner de l'expérience avant le 21 février 2025.

Emilie Cardi et Monsieur d'Orge. © Epic Games

Riff Kahele. © Epic Games Emilie Cardi, Monsieur d'Orge et Riff Kahele. © Epic Games

Notez enfin que le skin de Riff Kahele sera disponible plus tard à la vente dans la boutique de Fortnite. De ce fait, les joueurs consoles et PC pourront en faire l'acquisition en l'y achetant directement. En revanche, aucun détail n'a été donné pour les deux autres skins offerts. Dans tous les cas, voilà encore une belle collaboration entre LEGO et Epic Games qui devrait faire plaisir aux joueurs.