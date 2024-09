En 2022, les jeux Pokemon se sont offerts une expérience à part sur Nintendo Switch. Légendes Pokemon Arceus, premier opus d'une toute nouvelle licence, nous a entraîné à Hisui, soit la région de Sinnoh des siècles avant l'époque moderne connue dans Diamant et Perle. Au regard du bon accueil réservé à cette nouvelle déclinaison de la franchise, un nouvel opus est prévu pour 2025. Intitulé Légendes Pokemon ZA, il devrait prolonger l'expérience avec quelques nouveautés bienvenues.

Le voyage devrait être plus captivant dans Pokemon ZA

Les principales licences Pokemon se déroulent dans des mondes semi-ouverts à explorer de long en large. Dès lors, le déplacement est un enjeu crucial dans l'expérience des joueuses et joueurs. Pendant longtemps, la bicyclette représentait le seul moyen de transport terrestre. En comparaison, nos fidèles créatures nous rendaient bien service lorsqu'il s'agissait de voler ou de nager. Alors, c'est en toute logique que nous pouvons enfin chevaucher des Pokemon sur terre depuis quelques générations.

Mais, si la mécanique a été intégrée dans Soleil et Lune, elle ne s'est pas tout à fait généraliser. Cela dit, Ecarlate et Violet ont remis les Pokemon au centre des déplacements, allant jusqu'à designer des légendaires comme des motos. Ainsi, que ce soit dans les airs, sur terre ou dans l'eau, nos compagnons y deviennent nos moyens de transport de prédilection.

Miraidon dans Pokémon Violet. © Game Freak / The Pokémon Company et Nintendo

Or, un brevet déposé par la Pokémon Company laisse entendre que les déplacements pourraient être aussi organiques dans un futur titre. Il évoque effectivement une « multitude de personnages possédés que le joueur peut monter (chevaucher) ». Qui plus est, les « personnages cibles de l'embarquement » pourront être de plusieurs types. Le brevet précise qu'ils pourront servir au sol, dans l'eau, dans les airs, ainsi que sur des falaises.

Bien que le brevet de précise pas le jeu concerné, le prochain gros titre de la franchise n'est autre que Légendes Pokemon ZA. Dès lors, il y a de fortes chances que ce nouvel opus intègre ces fonctionnalités. Cependant, le titre se déroulera officiellement à Illumis, la capitale de Sinnoh. Or, cette grande ville comprend énormément de bâtiments. La question se pose donc de savoir comment elle sera adaptée dans le futur jeu et, de ce fait, comment il sera possible d'y naviguer.