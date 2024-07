Oubliée depuis bien trop longtemps, près de 20 années en fait, la licence Legacy of Kain (et/ou Soul Reaver) va enfin avoir le droit à un come-back. Ça fait des années que les fans réclament un nouveau jeu, un nouveau projet. Voilà que Crystal Dynamics, en collaboration avec une armée d’autres artistes, nous dévoile une surprise qui devrait assurément faire plaisir aux amoureux de la franchise. Pas de jeu vidéo malheureusement, et nous en sommes les premiers chagrinés, mais bel et bien un prequel à l’univers.

Legacy of Kain sera bientôt de retour avec une surprise que vous allez adorer

Un prequel qui prendra la forme d’un roman graphique conçu par plusieurs artistes et fans de la licence, avec les conseils avisés de Crystal Dynamics, papa de Legacy of Kain. Son nom, Legacy of Kain : Soul Reaver - The Dead Shall Rise, un roman graphique qui nous en apprendra plus sur le monde de la franchise, son passé et ses personnages. Une histoire inédite pour le coup et encore très mystérieuse. Le studio qui a donné naissance à la licence collabore avec Bit Bot Media sur ce nouveau projet de roman et c’est sans compter l’armée d’artistes qui s’occupe de tout.

À l’écriture, on retrouve Angie Hodapp (Unioverse) et Joshua Viola (Denver Moon), tandis qu’à l’illustration ce sont les mains de Juan Samu (Godzilla), Jonny Bush (Rob Zombie) et Ninja Jo (Stranger Things) qui feront le gros du travail. On pourra aussi noter les talents de Jeremiah Lambert (Transformers) ou de Dave Rapoza (Destiny) et Aaron Lovett (Monster Train) qui s’occuperont de la couverture notamment.

Il est également dit que le roman comporterait des éléments inédits encore jamais dévoilés ou utilisés. Ces derniers seront plus qu’officiels puisque c’est Crystal Dynamics qui s’occupera de toute cette partie, en plus d’apporter un appui sur la direction narrative de l’œuvre.

Une licence trop longtemps endormie

À défaut d’avoir le droit à un nouveau jeu, on aura au moins un bouquin officiel et bel et bien ancré dans l’histoire de Legacy of Kain. Ce roman sera financer via une campagne participative et vous pouvais déjà vous inscrire sur Backerkit pour être tenu informé de toutes les nouvelles. Pour un nouvel opus vidéoludique, il va falloir patienter par contre. Embracer dispose désormais des droits et l’entreprise est en pleine restructuration.

Crystal Dynamics de son côté ne pourra de toute façon pas prendre le travail avant d’avoir bouclé les prochaines aventures de Tomb Raider actuellement en développement. En d’autres termes, il va falloir s’armer de patience avant de pouvoir jouer à un nouveau Legacy of Kain.