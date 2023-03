Jouets de construction d'origine danoise, les LEGO sont nés au débuts des années 1930. D'abord uniquement constitués de figurines et autres sets constructibles, ils ont ensuite élargis leurs horizons. Films, séries, ou encore jeux vidéo ont permis à la marque de toucher tous les publics. Mieux, l'entreprise The Lego Group collabore avec les plus grands. Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux... Quelque soit votre univers préféré, la marque l'a probablement déjà adaptée à sa sauce.

C'est pourquoi la plupart des œuvres estampillées LEGO mettent en scène des mondes et personnages bien connus. Côté jeux vidéo, on peut citer le récent succès de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, qui a rencontré un gros succès critique. Mais un changement de cap se profile à l'horizon, puisque des fuites partagées sur Reddit promettent un jeu d'un style bien différent.

Un nouveau jeu LEGO pour les fous du volant

Ce lundi 20 mars, un utilisateur se faisant appeler ConsistentFlt4437i a partagé un lien vers plusieurs captures d'écran. Supprimées depuis, celles-ci ont eu largement le temps d'être consultées par de nombreux internautes... d'autant que les plus curieux parviendront aisément à les retrouver. Ceux-ci savent désormais à quoi s'attendre : un jeu de course sobrement intitulé LEGO 2K Drive ! Voici ce que l'on peut lire à son sujet sur Reddit :

Le gameplay multijoueur LEGO 2K Drive joueur contre joueur est une version "à la Mario Kart" des jeux de course LEGO classiques que nous connaissons et aimons tous. Il existe de nombreux niveaux parmi lesquels choisir, avec des courses allant de 2 à 5 minutes, par tour et des courses de sprint, avec plusieurs types de terrains et de véhicules : sur route, hors route et sur l'eau, le véhicule changeant automatiquement pendant la conduite. Les objets/bonus comprennent : saut, mines, téléportation, fantôme, missiles à tête chercheuse, EMP, blaster, cracheur de toiles et roues en briques. Vous pouvez également personnaliser des véhicules comme dans d'autres jeux de course LEGO. ConsistentFlt4437i , via Reddit

L'un des screenshots en fuite de LEGO 2K Drive

Une bande-annonce à venir très prochainement

Pour couper court à toute fuite supplémentaire, LEGO a décidé de reprendre la main sur sa communication. Dans la foulée, la firme a donc publié un tweet. Accompagné d'une courte vidéo, celui-ci tease la sortie d'un premier trailer pour son jeu de course LEGO 2K Drive. Rendez-vous donc ce jeudi pour le reveal officiel ! Rappelons que ce jeu verra le jour dans le cadre du nouvel accord signé entre LEGO et 2K. Un accord qui ne devrait concerner que des jeux de sport, laissant à TT Games le soin de continuer à s'occuper des jeux adaptés de licences connues en parallèle.