League of Legends met le paquet pour sa saison 14. Une sublime cinématique, de très gros changements pour le jeu et des surprises pour les fans d'Arcane sans oublier un nouveau champion super mignon.

Inutile de présenter League of Legends, tout le monde connaît le MOBA au moins de nom, au même titre que Fortnite. Le jeu entre maintenant dans sa 14e année d’existence, oui c’est énorme, et il ne désemplit pas. Chaque année, le jeu applique une importante mise à jour histoire de redynamiser sa formule, rafraîchir l’intérêt et aller chercher de nouveaux joueurs. Cette année, en 2024, c’est même plus que ça. Le lancement de la saison 2024, ou S14, est l’occasion pour Riot Games de mettre un sérieux coup de pied dans la fourmilière en faisant tout un tas d’annonces en plus d’amener une mise à jour colossale jusqu’à la faille. Même les fans d’Arcane vont être aux anges.

League of Legends met le paquet pour la saison 2024 !

Après s’être un peu perdu avec le lancement de ses précédentes saisons, Riot a décidé de mettre le paquet pour celle-ci et ça commence d’office avec une cinématique assez incroyable qui vient ajouter davantage de lore à l’univers tout en donnant quelques frissons au passage. On y voit Kayle et Morgana affronter Aatrox, un Yasuo âgé qui défend un village avec une classe folle ou encore Tryndamere en bien mauvaise posture, sauvé de justesse par une Ashe sublime qui l’aidera à affronter Kindred, cachée dans la pénombre. Rien à dire sur cette séquence d’animation offerte par le studio français Unit Image. La vidéo a d’ailleurs cartonné sur YouTube et les retours sont excellents.

Les fans d'Arcane vont être aux anges

Bien plus qu'un MOBA, League of Legends est devenu un véritable univers étendu ultra-riche. Désormais, tout est canonique, les amoureux de la licence avalent donc tout ce qui est rattaché de près ou de loin à l’univers. Les jeux de la Riot Forge, les cinématiques narratives et surtout, Arcane, la série Netflix animée par le studio Fortiche. Le jeu et la série sont désormais liés et plus proches que jamais. Arcane écrit les origines de plusieurs héros du jeu comme Jinx, Vi, Jayce ou encore Viktor, de la région de Piltover et de Zaun, mais crée également de nouveaux personnages mémorables.

Pour la toute première fois, l’un de ses persos va d’ailleurs atterrir dans la Faille en tant que Champion jouable. Il s’agit d’Ambessa Medarda, la mère de Mel Medarda qu’elle a exilée elle-même à Piltover bien avant les événements d’Arcane. La cheffe de guerre noxienne débarquera donc dans le courant de l’année sur League of Legends. On ne sait rien de son kit ni de son rôle, mais on l’imagine assez facilement en tant que combattante sur la top lane.

En parlant de la série, vous n'avez certainement pas oublié que la saison 2 d'Arcane était actée et sortira au mois de novembre de cette année. Pour marquer la sortie de la nouvelle saison de League of Legends, Riot Games en a profité pour révéler un nouveau trailer de la prochaine saison d'Arcane. On y découvre Singed, le savant fou, en train de créer une créature bien connue des fans du jeu : Warwick. Autant vous dire que la hype est réelle.

Ambessa Medarda en impose grave dans Arcane, on l'attend dans la Faille.

Un nouveau champion ultra mignon débarque au prochaine gros patch !

Nouveau héros toujours, mais cette fois-ci on sait de qui il s’agit. Le petit dragonnet Smolder arrivera bientôt sur la Faille. Ce tireur conçu pour la voie du bas est une petite créature toute mignonne capable de faire appel à sa maman, un dragon ancestral, pour mettre le feu à une large zone grâce à son ultime. Un personnage atypique qui évoluera au fil de la partie d’ailleurs. Riot a affirmé avoir mis une tonne de détails visuels et audio pour nous donner une vraie sensation de montée en puissance. Smolder sortira lors du prochain gros patch.

Il est actuellement en phase de test sur le PBE. Dernièrement c'est le mage Hwei qui a rejoint le combat. Un peintre capable d'utiliser pas moins de 10 compétences. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Riot met les bouchées double pour essayer de trouver de nouvelles façon de jouer. Pas facile lorsqu'on a déjà plus de 160 héros jouables.

Présentation du champion par SkinSpotlight

Une tonne de changements pour la nouvelle année, nouvelle carte, gameplay...

En plus de ces nombreuses annonces, il est bon de rappeler que cette nouvelle saison apporte également une tonne de nouveautés. La Faille, la carte principale de League of Legends, change. C’est très rare, mais c’est déjà arrivé par le passé. La jungle ouvre de nouvelles voies sur les couloirs du bas et du haut, et des herbes hautes apparaissent dans les deux rivières. On note également une refonte des deux côtés de la voie du milieu qui ouvrira assurément de nouvelles opportunités aux junglers des deux camps.

En parlant de jungle, les camps de monstres sont une fois encore modifiés et quelques créatures se transformeront arrivées à un certain stade de la partie. L’antre du Baron Nashor a également subi une refonte. Ce dernier a désormais plusieurs variantes qui, en plus de changer ses capacités, changeront la topographie de la zone. D’ailleurs, avant l’apparition du Héraut de la Faille, des Larves du Néant prendront possession des lieux. Un nouveau point d’intérêt qui offrira quelques avantages statistiques à l’équipe qui en prendra le contrôle.

Les changements se retrouvent aussi dans le système des objets qui, une fois de plus, a été repensé. Grossièrement, il s’agit d’un nouvel équilibrage XXL. Les objets mythiques et les bonus associés ont disparu (ENFIN !) et pour les quelques survivants, ils ont tous été rééquilibrés. De nouveaux items inédits font aussi leur apparition et vont certainement changer la méta que l’on trouvait en fin de saison 13. Riot souhaite vraiment mettre davantage en avant les champions et de faire des objets de simples… objets. Là où l’on avait plutôt tendance à choisir des héros en fonction des objets les plus cassés du moment. À voir ce que cela donnera sur le temps.

Autre changement, sur le système de classement lui-même. Désormais, l’année sera divisée en plusieurs saisons classées afin d’offrir davantage de chance aux joueurs mais aussi pour redynamiser les files. Les maîtrises de champion et l’évolution globale de l’expérience sont aussi des points qui changent avec cette saison. Tous les détails de ces changements se trouvent dans les imposantes notes de patch 14.1 ainsi que sur le site officiel de League of Legends.

Pour rappel, League of Legends est un jeu totalement free-to-play disponible uniquement sur PC, via son site officiel. En tant qu’abonné au Xbox Game Pass, vous pourrez également trouver un raccourci du jeu dans le catalogue PC et profiter d’un tas de bonus : tous les champions débloqués, quelques skins et des bonus d’XP de compte notamment.