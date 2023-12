League of Legends nous apporte une bien mauvaise nouvelle. Les skins et les RP gratuits, c'est terminé. C'est votre dernière chance pour en profiter !

League of Legends est un free-to-play (non pay-to-win). Cela a toujours été le cas et le sera toujours. Pour survivre, le jeu repose sur une boutique en ligne permettant de mettre la main sur des cosmétiques souvent de très grande qualité. Riot Games ne se moque pas de ses joueurs, mais les prix sont parfois… explosifs. La firme a décidé de mettre en place une monnaie virtuelle, les RP (Riot Points), pour acheter les différents cosmétiques du jeu. Des RP que l'on peut acheter avec de l'argent réel, bien entendu, mais il existe aussi une technique permettant d'en avoir gratuitement.

Fin des avantages Prime Gaming de League of Legends

Prime Gaming, vous connaissez ? C’est l’un des nombreux avantages de l’abonnement Amazon Prime, comme Prime Video ou une partie d’Amazon Music, par exemple. Grâce à Prime Gaming, chaque mois, il est notamment possible de profiter de plusieurs cadeaux sur les jeux phares du moment, dont League of Legends fait partie. Du coup, tous les débuts de mois, vous pouvez venir réclamer votre capsule prime, un objet numérique à récupérer sur LoL par la suite et qui comprend une multitude de choses, comme des essences oranges, des skins ou encore des RP gratuits permettant ici aussi d’acheter des cosmétiques. Un petit plus que les joueurs de League of Legends appréciaient particulièrement. Malheureusement, une bien mauvaise nouvelle vient de tomber. Les RP et les skins gratuits, c’est bientôt fini.

Les RP et les skins gratuits c'est terminé dès 2024!

À compter du mois de mars 2024, vous ne pourrez plus venir réclamer votre contenu gratuit pour League of Legends via Prime Gaming. La nouvelle a été partagée par Riot qui nous explique que ce n’est même pas de son ressort, contrairement à ce que l’on aurait pu croire. C’est Prime Gaming, Amazon donc, qui a décidé de ne pas renouveler cette promotion active depuis un très très long moment déjà. Et en plus de League of Legends, Valorant et tous les autres jeu Riot Games sont également concerné comme le détaille Riot sur X : « Prime Gaming a décidé de ne pas renouveler nos avantages, ce qui signifie que les capsules prime s'arrêteront en mars 2024 sur tous nos jeux ».

Sans que l’on ait véritablement d’explication, l’abonnement Prime Gaming ne permettra donc plus de profiter d’avantages gratuits sur League of Legends dès le mois de mars 2024. Une nouvelle qui n’est pas hyper bien reçue par les joueurs, certains proposent d’ailleurs de se désabonner des services d’Amazon.

Prime Gaming devrait tout de même conserver le reste de ses privilèges, seul Riot Games semble être mis à la porte du service, d’autres jeux suivront peut-être, à voir. Si vous êtes à la recherche d’avantages pour League of Legends sachez que le Xbox Game Pass Ultimate sur PC permet notamment d’avoir accès à tous les champions du jeu sans avoir à les débloquer en jouant, en plus d’offrir un bonus d’expérience pour le compte et quelques cosmétiques pour le mode TFT.