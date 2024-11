Riot Games et League of Legends ont le vent en poupe grâce à la série Arcane, véritable carton sur Netflix. Alors que la saison 2 vient tout juste de se terminer avec une fin en apothéose qui promet de très belles choses pour la suite. D'ailleurs, on vous explique la fin et tous les secrets dans un article dédié. Mais cette fois, c’est bien l’un des jeux vidéo les plus attendus de la franchise LoL qui a fait reparler de lui par l’intermédiaire du co-créateur de la série Christian Linke. Pourquoi ? C’est justement ça qui est génial.

L'univers de League of Legends se développe

On le sait maintenant, Riot Games a pour objectif de créer un univers connecté gigantesque mêlant jeux vidéo et séries (peut-être même films ? Sait-on jamais). Un projet titanesque qui demande une synchronisation parfaite pour assurer un maximum de cohérence. Lors du passage de Christian Linke dans le stream de Necrit94, l'après Arcane a été mentionné, les futurs projets... mais pas que. Il a aussi été précisé que « quelques élus seulement » avaient le contrôle du lore de League of Legends et s'assuraient de la cohérence de l’ensemble. Pas de fuites ni d’incohérences possibles avec ce qu’il se construit petit à petit donc.

Le MMO sera en définitive la vaste vision créative la plus tangible de cet univers que l’on ne connaît finalement que peu. Au fil des années, Riot Games a construit son monde, et a même créé une carte interactive de Runeterra. Depuis toujours viennent se greffer idées, champions et histoires. Jusqu’ici il manquait tout de même un peu de cohérence et une structure, chose qui est en train de se créer avec Arcane et toutes les séries d’un côté, et le MMO extrêmement attendu de l’autre.

Le monde de Runeterra (League of Legends) tel que connu actuellement. ©Riot Games/League of Legends

De bonnes nouvelles pour le MMO très attendu

Le MMO League of Legends est en plein développement et Riot nous avait prévenus d’entrée que ce serait long. Il y a peu, il a même entièrement été repris à zéro. Depuis, les choses ont évolué. Si Arcane n’était pas prévu pour être canonique, l’excellente réception de la première saison a complètement changé la donne. Désormais, tous les projets ne font qu’un. Christian Linke a ainsi révélé que les équipes du jeu massivement multijoueur et celle de la série travaillaient de concert depuis un bon moment. Une collaboration étroite pour s’assurer que tout est cohérent et que les idées ne se confrontent pas. Ce travail d’équipe aurait eu un impact significatif sur les choix narratifs d’Arcane, mais également sur ceux du MMO.

Et c’est plutôt une excellente nouvelle pour le MMO League of Legends. Si l’on n’a pas encore ce qu'on préparé les développeurs, on a tous pu voir à quel point les équipes derrière la série sont extrêmement douées. En deux saisons seulement, Arcane a frappé très fort. Savoir que tout le monde travaille ensemble est donc extrêmement rassurant quant à l’avenir du MMO. Même si on ne sait finalement rien. On se raccroche à ce qu’on peut en attendant d’avoir de vraies bonnes choses à se mettre sous la dent.

League of Legends est en pleine expansion, même si Riot Games a fermé les vannes de son laboratoire à idées pour se concentrer sur des projets plus gros et essentiels. On a déjà eu le droit à pas mal de petits titres ici et là et le jeu de combat free-to-play 2XKO arrive prochainement. Le futur très gros jeu reste donc cet ambitieux MMO hyper attendu par les fans de la franchise qui en rêvent depuis de très nombreuses années pour certains.

Source : Reddit, twitch