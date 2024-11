La saison 2 de Arcane, la série à succès inspirée de l’univers de League of Legends, est sur le point de débarquer, et Riot Games a préparé une surprise pour les fans. Parfait pour s’occuper et rester encore un peu plus dans l’univers de LoL. De quoi s’agit-il exactement ? Explications !

Un mini-jeu League of Legends

En fait il s'agit d'un mini-jeu inédit, Jinx Fixes Everything. Ce jeu nous place directement dans la peau de Jinx, l’une des héroïnes les plus iconiques de League of Legends, pour une expérience immersive aux allures de RPG. Contrairement aux précédents mini-jeux, souvent limités à des énigmes simples de type point-and-click, Jinx Fixes Everything nous offre une vraie exploration.

Ici, on plonge dans l’univers de Jinx en vue à la première personne. Vous pouvez vous balader dans les rues de Zaun, résoudre des énigmes, collecter des objets et découvrir des lieux emblématiques de la série Arcane. Ce mini-jeu ressemble presque à un mini-RPG, avec des interactions et des détails qui rappelleront aux fans l’atmosphère unique de la série.

Un jeu à part entière ?

Dans la bande-annonce, Riot Games décrit cette aventure comme une occasion d'« explorer vos endroits préférés de Zaun, résoudre des puzzles et devenir un grand héros » avec Jinx. On y découvre des objets à collecter, des énigmes interactives et même une borne d’arcade dédiée à Teemo, autre personnage populaire de League of Legends.

Jinx Fixes Everything ne fait pas seulement partie d'un mini-jeu : c’est tout un événement Arcane que Riot lance en parallèle de la nouvelle saison de la série. En plus de League of Legends, les fans d’Arcane retrouveront des contenus inédits dans Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, et même Valorant. Et ce n’est pas tout, car même le prochain jeu de combat de Riot, 2XKO, qui n'est pas encore sorti, contiendra des clins d'œil à la série.

Source : Riot