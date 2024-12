Avec le succès incroyable d’Arcane, tout l’univers de League of Legends est actuellement en effervescence. Dans sa volonté de rendre le tout cohérent et canon, Riot Games commence doucement, mais sûrement, à mettre à jour son MOBA. Récemment, le jeu a reçu son patch 14.24 qui change notamment le visuel de certains héros et fait même une refonte intégrale de Viktor pour le rendre canon avec Arcane. On pourra également mentionner l’arrivée d’Ambessa, charismatique antagoniste de la série, désormais jouable dans LoL. Et ça ne serait visiblement pas la seule…

Une nouvelle héroïne d'Arcane bientôt dans League of Legends ?

Des leaks se multiplient concernant le prochain Champion de League of Legends, ou plutôt, Championne puisqu’il s’agirait ni plus ni moins que de la fille d’Ambessa, Mel. On l’a vu, le personnage évolue de manière significative, pour ne pas dire carrément impressionnante lors de la saison 2 d'Arcane. Elle passe de politicienne à mage surpuissante et devrait venir utiliser ses nouveaux pouvoirs dans la Faille de l’Invocateur. D’après les leaks ce serait une magicienne capable d’infliger de lourds dégâts et même de bloquer certains sorts en les renvoyant littéralement à la tronche de leur utilisateur (coucou Maddie).

Voici donc ce que l’on sait des compétences prétendues de Mel :

Passif : Les attaques et compétences de Mel tirent des projectiles supplémentaires qui s’accumulent sur les ennemis et explosent automatiquement pour exécuter les ennemis passé un certain seuil de charges appliquées.

: Les attaques et compétences de Mel tirent des projectiles supplémentaires qui s’accumulent sur les ennemis et explosent automatiquement pour exécuter les ennemis passé un certain seuil de charges appliquées. A/Q : un projectile qui inflige des dégâts de zone et ralentit les ennemis. Il immobilise les adversaires au cœur de la zone d’effet.

: un projectile qui inflige des dégâts de zone et ralentit les ennemis. Il immobilise les adversaires au cœur de la zone d’effet. Z/W : Mel invoque un bouclier qui augmente la vitesse de déplacement et peut renvoyer les projectiles. Elle est également capable d’absorber et

: Mel invoque un bouclier qui augmente la vitesse de déplacement et peut renvoyer les projectiles. Elle est également capable d’absorber et E : Une compétence de zone qui charge jusqu’à 6 stacks sur les ennemis

: Une compétence de zone qui charge jusqu’à 6 stacks sur les ennemis R : fait exploser toutes les charges ennemies, mais elles restent actives et peuvent exploser.

Il manque encore des détails concernant le kit et on ne sait d’ailleurs pas si tout est véridique pour le moment. Mais sur le papier, les compétences de la magicienne vont faire tourner des têtes. Pour l’heure, l’héroïne n’est pas encore confirmée en tant que personnage jouable, bien qu’elle soit désormais disponible dans TFT. À voir donc.