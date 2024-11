League of Legends prévoit d'énormes changements pour 2025, et Riot a mis le paquet cette fois avec de vraies nouveautés encore jamais vues, notamment en ce qui concerne la carte de la Faille de l'Invocateur et les saisons.

Comme chaque année, League of Legends retouche presque tout son gameplay et son écosystème dans le but de modifier l’expérience. C’est comme ça que Riot arrive aussi à fidéliser ses joueurs, en proposant toujours plus de diversité et de dynamisme dans son contenu. Avec la saison 14, il y avait déjà eu beaucoup de changements, notamment en ce qui concerne le rythme des saisons et des évènements. Mais avec la saison 15 qui débutera début 2025, Riot va aller encore plus loin, et ça plait déjà énormément.

Refonte de Viktor et changements massifs pour les saisons 2025

Avec le succès incroyable d’Arcane, League of Legends n’a jamais été aussi populaire. Tout étant désormais canonique, le jeu est de nouveau en pleine mutation. En témoigne la refonte de Viktor qui passe du savant fou, au guide dangereux et extrême tel qu’il est dépeint dans la série. Ses compétences restent grossièrement les mêmes, à l’exception de son ultime qui grandira désormais après chaque victime. Et il peut devenir énorme…

En 2025, League of Legends va complètement revoir sa manière de développer ses saisons et ses évènements. Désormais, l’année sera divisée en trois grosses saisons à thématiques. Chaque saison sera divisée en deux actes et en 8 patchs. Soit des saisons de 4 mois avec un patch tous les 15 jours.

Pour chaque saison il y aura un thème et une trame narrative et toutes seront reliées par une narration plus globale. Il y a une vraie ambition d’étendre l’univers et ses dimensions alternatives (gardien des étoiles, pulsar sombre, project, etc…). Pour illustrer son propos, Riot a dévoilé le thème de la toute première saison de 2025 : la région de Noxus.

©Riot Games - League of Legends

League of Legends évolue, la Faille de l'Invocateur aussi

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Riot met les petits plats dans les grands à partir de l’année prochaine puisque chaque saison changera même la carte. Dès 2025, la Faille de L’Invocateur sera plongée en pleine région noxienne. Les marchands ou encore les tourelles et le Nexus vont changer pour l’occasion, à l’instar de ce qui est fait pour Arcane à l’heure où ces lignes sont écrites. Certains objets seront aussi modifiés pour l’occasion, notamment les bottes qui pourront avoir des statistiques améliorées. Mais il ne suffira pas de les acheter puisqu’il faudra également remplir quelques objectifs secondaires en cours de partie : faire un premier sang, détruire une première tourelle, etc. Il y aura également un nouvel objet, Malédiction du sanguinaire, qui est décrit comme un équivalent du Couperet Noir pour les combattants AP.

Autre nouveauté importante, les tourelles du Nexus pourront désormais réapparaître. L’objectif étant de permettre à une équipe qui arrive à faire une belle défense de respirer davantage et de profiter de son comeback. Actuellement, c’est impossible et il faut attendre le retour des inhibiteurs qui ne protègent d’ailleurs absolument pas.





Un nouveau monstre dans la jungle

Enfin, dernière nouveauté importante de la saison 2025 de League of Legends, l’ajout d’une nouvelle créature dans la jungle : Atakhan, héraut de la Ruine. La créature apparaît à la 20ème minute à l’entrée de la rivière en haut (Top) ou en bas (Bot) selon quelle voie a subi le plus de dégâts et d’élimination avant la 14ème minute. De plus, le monstre fera apparaître des murs de ronces permanents pour dessiner son arène, ainsi que des roses à l'emplacement des champions qui mourront. Une fois ramassées, ces roses offriront divers bonus permanents à toute l’équipe.

De quoi favoriser l'effet de snowball, ou au contraire, aider une équipe à revenir. Le monstre pourra apparaître sous deux formes suivant l’état de la partie. S’il y a beaucoup d’action, la créature offrira tout un bosquet de rose (et donc des statistiques permanentes) à l’équipe qui l’a battu. Si au contraire la partie est calme, le monstre offrira un bonus similaire à l’ange gardien, mais pour toute l’équipe.

Changement attendu du mode classé et nouveau mode de jeu

Enfin, les récompenses et le mode classé vont aussi subir une refonte. League of Legends épousera désormais entièrement le concept de Battle Pass avec une piste payante et une autre gratuite. Comme ce que l’on retrouve dans la plupart des jeux actuels. Il y aura jusqu’à deux pass par saison (un tous les deux mois donc), un rythme dans la moyenne.

Autre changement majeur lié aux rythmes des saisons, mais aussi aux récompenses : le classement. Il y aura toujours plusieurs récompenses à gagner par palier, mais désormais il n’y aura plus de réinitialisations en cours d’année. Il n’y aura qu’une seule et unique remise à zéro, à l’ancienne. Une annonce qui va grandement faire plaisir aux joueurs qui n’attendaient que ça. En revanche, Riot Games a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre les Smurfs (ces joueurs de haut niveau qui s’amusent à refaire des comptes pour casser le classement, c’est tellement amusant…). Ça devrait, on l'espère, ralentir ce genre d’attitude. On croise les doigts.

Pour conclure, Riot a annoncé l’arrivée du Swiftplay, un mode de jeu qui viendra remplacer le Quickplay (les parties rapides). Avec ce mode, les règles du jeu seront allégées, les parties en seront donc plus dynamiques et plus permissives. On gagne notamment davantage d’or et d’XP passivement, mais également en remplissant les objectifs de la carte.