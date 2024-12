Après avoir mis tout le monde en colère, League of Legends rétropédale et prévois deux changements très attendus sur ses prochaines nouveautés.

Après le succès monstrueux de la saison 2 d’Arcane, Riot s’est dit que pour cette seconde saison, il allait mettre le paquet. Chose promise, chose faite. Depuis plusieurs semaines, League of Legends s’est habillé aux couleurs de la série, propose des évènements et bien entendus des cosmétiques pour les héros que l’on a pu suivre durant un peu moins d’une vingtaine d’épisodes sur Netflix. Parmi ces skins, celui de Jinx fait couler beaucoup d’encre et pour cause, il va baptiser l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité qui fait vriller les joueurs, un système de gacha. Pourtant si vous êtes fidèle à LoL vous savez que ça existe déjà. Sauf que là, Riot s’est aussi viandé sur quelque chose d’important, le skin en lui-même.

ATTENTION : l'article contient des spoilers mineurs sur la saison 2 d'Arcane

Un nouveaux skins qui fait débat

Attendu pour le patch 14.24, le skin "Exalté" Jinx d'Arcane Fracturée compte nous en mettre plein la vue. Trois formes différentes, des animations exclusives et encore jamais vues, des punchlines à gogo… sur le papier, on s’attend à un nouveau skin ultime. Sauf que voilà, en réalité, il s’agira d’une toute nouvelle forme de cosmétiques “ premium “ selon Riot. Comme pour le skin signature de Ahri aux couleurs de la légende Faker, celui de Jinx a pour but de satisfaire la soif de collection des joueurs qui n’ont pas peur de mettre la main au portefeuille.

Sauf qu’au lieu de le proposer à un prix fixe, Riot a fait le choix de le planquer dans le Sanctuaire, une nouvelle fonctionnalité calquée sur le système des gachas déjà présents notamment dans Teamfight Tactics et même dans League of Legends sous la forme de loot box. Évidemment, le taux de chance pour mettre la main dessus est ridiculement bas, mais on a la promesse de l’avoir au bout d’un certain nombre de tentatives. Ce qui veut dire que si vous n’avez absolument pas de chance et que le skin ne tombe que lors de son obtention obligatoire, il vous faudra pas moins de 250€.

Deux points qui font rager les joueurs de League of Legends

À un tel prix, les joueurs s’attendaient à du grand luxe, mais il n’en est rien. Le skin arrive visiblement seul, là où les packs pour celui de Ahri avaient une myriade d’autres choses intéressantes. Mais ce qui a encore plus énervé les joueurs, c’est que ce nouveau cosmétique n’était même pas à la hauteur. Malgré trois formes différentes, Jinx ne portait pas son emblématique capuchon, visible dans le grand final de la saison 2. Un détail pour certains, mais pour beaucoup c’était sur la goutte de trop d’autant que les illustrations de ce même skin montraient bien l’héroïne avec sa capuche.

Autre point qui fait beaucoup réagir, la refonte de Viktor qui se transforme ici passant de savant fou adepte de la fameuse Glorieuse Évolution, à l’être quasi divin réécrit pour la série. Les fans du mage midlaner ne sont visiblement pas d’accord et s’insurgent. Mais pour rappel, Riot est actuellement en train de retaper intégralement son univers narratif et a rendu Arcane canonique dès la fin de la saison 1. Ce qui veut donc dire que tout est en pleine mutation.



Jinx et Viktor dans la saison 2 d'Arcane

Riot répond et prépare déjà des changements

Toutefois, ces deux polémiques ont visiblement fait suffisamment de bruit pour que Riot donne une réponse. C’est Paul Belezza, producteur exécutif de League of Legends qui est venu prendre la parole sur ses réseaux sociaux. L’homme a annoncé des retouches sur les deux héros. Jinx aura bien sa capuche pour son nouveau skin, bien que ce dernier ne sera pas mis à jour sur le PBE. Il ne le sera qu’à sa sortie au patch 14.24 de League of Legends attendu la semaine prochaine. Ensuite, le développeur a prévenu que des changements seraient aussi opérés sur Viktor. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les fans ? La question reste ici en suspens puisque pour l’heure, on ne sait pas dans quelles mesures le champion sera modifié. Il faudra encore attendre, mais des changements sont bien prévus.