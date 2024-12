Riot Games vient de faire une grande annonce à propos de League of Legends, mais les fans de League of Runeterra ont mal pris la nouvelle et sont tous sauf emballés.

De gros changements arrivent en 2025 pour League of Legends avec notamment une refonte dans la manière de concevoir ses saisons et ses événements. Malheureusement, Riot Games n'a pas été épargné par les vagues successives de licenciements qui a touché l'industrie vidéoludique. La société a supprimé 27 postes dans l'équipe LoL, en plus des 500 précédents en début d'année, ce qui a affecté le jeu de cartes à collectionner numérique Runeterra. Malgré cela, l'entreprise ne jette pas l'éponge avec le JCC et dévoile le Project K.

Riot Games dévoile un nouveau jeu League of Legends

Si Riot Games a réduit la voilure en ce qui concerne LoR, le genre jeu de cartes à collectionner a encore pleinement sa place au sein de la société. On en a la preuve avec l'annonce de Project K: The League of Legends Trading Card Game, qui n'est pas un jeu vidéo cette fois-ci. Pour le coup, il s'agit d'un jeu de cartes physique comme Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh.

« On a eu le privilège de créer un jeu sur l'univers de League of Legends qui plaira à un autre type de joueurs. Des joueurs qui veulent jouer en physique, et plonger dans l'univers du jeu avec les personnages qu'ils aiment. Project K n'est pas une version physique de Legends of Runeterra, mais il reprend certaines idées de design des champions de LoR. Il profite aussi des illustrations des univers de Runeterra et LoL » explique Dave Guskin, producteur exécutif et réalisateur sur Legends of Runeterra.

Ce jeu de cartes physiques à collectionner League of Legends est pensé pour tous les profils. Vous voulez jouer en solo en détente ? C'est possible. À plusieurs avec une approche plus stratège ? C'est possible également. Néanmoins, l'équipe avoue avoir conçu le Project K avec le multijoueur en tête dès le départ. Ce sera donc une expérience accessible et plus profonde pour celles et ceux qui le veulent, destinée aux fans de League of Legends qui pourront retrouver les champions de LoL avec des decks dédiés. Celui de Jinx est par exemple un deck aggro qui vous laissera semer le chaos.

Les joueurs en colère après l'annonce du jeu de cartes physiques LoL

The League of Legends Trading Card Game bénéficiera d'une sortie étalée. Il fera ses premiers pas en Chine en 2025, puis dans le reste du monde à une date encore indéterminée. Mais ça arrivera tôt ou tard puisque l'entreprise cherche activement des partenaires actuellement. De plus, Riot veut absolument que le jeu dure dans le temps et ait une véritable portée compétitive, et promet ainsi des événements mondiaux de grande envergure comme des tournois. Comme League of Legends finalement. Cette grande annonce aurait pu mettre en joie les fans, mais elle déçoit.

Les joueurs enragent déjà même après l'annonce de ce nouveau jeu. « Riot Games après avoir tué LoR : Voulez-vous nous voir recommencer ? »; « C'est un affront à LoR en fait »; « Legends of Runeterra est mort pour ça »; « Imaginez faire confiance à un jeu de cartes Riot après ce qu'ils ont fait à LoR »; « C'est l'heure pour Riot de tuer un second jeu de cartes »; « L'homme qui a tué LoR est maintenant investi dans un jeu de cartes à collectionner » peut-on lire dans les commentaires de la vidéo d'annonce. Ce que craignent les joueurs de League of Legends et de Runeterra, c'est donc un abandon, en plus de ne pas digérer les récentes nouvelles autour de LoR.

Source : Riot Games.