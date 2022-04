C'est finalement une nouvelle qui n'étonnera pas grand monde : l'E3 2022 est annulé. Alors que l'ESA avait promis une édition en ligne, il n'y aura rien de tout ça. Un désaveu qui pourrait définitivement sceller l'avenir du salon américain. Mais puisque le malheur des uns fait le bonheur des autres, le Summer Game Fest 2022 s'impose en remplaçant.

Une odeur de fin

À l'heure où la vie reprend son cours (à peu près) normal et que les évènements vidéoludiques reviennent, comme le Tokyo Game Show et la Gamescom, l'E3 2022 annule TOUT. Pas d'édition physique, pas de rendez-vous en ligne. Rien, nada. Après des bruits de couloir, l'organisateur de l'événement a pris ses responsabilités en adressant ce message :

Nous allons consacrer toute notre énergie et nos ressources pour offrir une expérience E3 renouvelée, en physique et numérique, à l'été prochain. Qu'il soit apprécié depuis le salon ou sur vos appareils préférés, l'E3 2023 rassemblera la communauté, les médias et l'industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Nous sommes impatients de présenter l'E3 aux fans du monde entier en direct de Los Angeles en 2023.

En vérité, le salon était dans une mauvaise posture, même avant la pandémie. En effet, depuis plusieurs années maintenant, l'endroit était boudé par Sony Interactive Entertainment. Un des acteurs majeurs et indispensables au rayonnement du salon. Et ne parlons même pas du géant Nintendo qui a fui bien avant, tandis qu'Electronic Arts et Microsoft ont également déserté le Convention Center depuis quelques années.

On a pu ainsi lire que sur les dernières années, des tensions entre l'ESA et les participants, dont PlayStation, auraient émergé. En 2019, suite à la fuite de données personnelles de professionnelles, la réputation du salon en a pris encore un coup. Et puis surtout, avec l'avènement des rendez-vous livestreams, les constructeurs et éditeurs ont appris à se débrouiller seuls et à économiser au passage de jolies sommes. Bref, une accumulation de choses qui mises bout à bout, pouvait faire penser à une fin totale de l'E3. Est-ce que ce sera le cas ? Nous le verrons bien.

L'E3 2022 est mort, vive le Summer Game Fest 2022

Tel Solid Snake, l'Agent 47, ou une petite fouine, le présentateur Geoff Keighley a surfé sur cette actualité pour annoncer que son Summer Game Fest 2022 se tiendra en juin. Soit le même mois que l'E3 d'habitude... comme par hasard !

Cette nouvelle annulation de l'E3, alors que d'autres salons vont avoir lieu, signe t-elle la mort de l'événement à votre avis ? Croyez-vous à une renaissance ? Dites nous tout en commentaires.