Pour l'instant, Le Seigneur des Anneaux Gollum a été décalé à deux reprises - de 2021 à 2022 puis du 1er septembre 2022 à une date inconnue - mais l'éditeur Nacon et les développeurs de Daedalic Entertainment semblent plus sereins pour parler de la sortie à nouveau. Et ce n'est pas totalement une bonne nouvelle.

Le Seigneur des Anneaux Gollum : une sortie pour 2023 confirmée ?

Le développement du jeu Le Seigneur des Anneaux Gollum a l'air un peu compliqué. Alors qu'il aurait dû être disponible à la rentrée dernière, les équipes ont fait machine arrière pour se laisser le temps d'apporter des retouches dans l'optique « d'offrir la meilleure expérience possible ». À l'époque, il est question d'un retard de « quelques mois » sans autres détails.

Au cours des dernières années, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour vous offrir une histoire remarquable dans un monde à couper le souffle, rempli de magie et d'émerveillement. Nous nous employons à répondre aux attentes de la communauté et à faire la lumière sur l'histoire inédite de Gollum d'une façon qui honore la vision de J.R.R. Tolkien. Cela dit, afin d'offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de repousser Le Seigneur des Anneaux Gollum de quelques mois.

Selon l'éditeur Nacon, The Lords of the Rings Gollum devrait finalement arriver entre avril 2023... et septembre 2023, pour l'estimation la plus éloignée. Pas de changement concernant les plateformes, ce sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Entre jeux et série TV

The Lords of the Rings Gollum n'est pas le seul projet dans les cartons. Un jeu de survie sur la Moria a été teasé brièvement, et la série Les Anneaux de Pouvoir a été renouvelé pour une saison 2.

D'un autre côté, il va falloir surveiller de très près l'ogre Embracer Group qui s'est offert Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Une transaction qui donne d'office à l'entreprise les droits des franchises sur tous les films, jeux de société et jeux vidéo, ainsi que sur les goodies. Et avec tous les studios de développement qu'Embracer possède, il faut s'attendre évidemment à des productions vidéoludiques inédites.