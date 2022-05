On en sait un peu plus sur les plans de lancement de Sony pour le PSVR 2. Si le constructeur garde encore jalousement sa date de sortie, une autre information a été révélée.

Alors qu’une présentation en bonne et due forme du PSVR 2 se fait toujours attendre, Sony vient de dévoiler un nouvel argument de vente en faveur de son casque VR : le nombre de jeux disponibles au lancement.

20 gros jeux au lancement du PSVR 2

Dévoilé il y a quelques mois, le PSVR 2 est encore entouré de mystère. Le plus pressant d’entre eux restera encore secret pour le moment. Lors de sa présentation annuelle, Sony n’a en effet pas mentionné de fenêtre de lancement pour le successeur de son casque de réalité virtuelle, mais a confirmé qu’il s’accompagnerait d’une flopée de jeux à son lancement.

Si pour le moment seul Horizon Call of the Moutain n’a été dévoilé, le casque s’accompagnera à sa sortie d’une vingtaine de « gros jeux ». Des titres développés en interne, comme par des éditeurs tiers précise l’éditeur. On sait déjà que certains studios sont déjà au taquet, comme Coastsin (Jurassic World Aftermath), nDreams (Ghostbuster VR) ou encore First Contact Entertainment (Firewall Zero Hour).

Extrait de la présentation : 20 jeux majeurs au lancement du PlayStation VR 2

Il faudra cependant s’armer encore d’un peu de patience avant de découvrir quels seront ces 20 jeux disponibles au lancement du PSVR 2. Des rumeurs, plutôt crédibles, laissent cependant indiquer que Sony préparerait un nouveau State of Play pour présenter plus amplement son futur casque et son line-up.