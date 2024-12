C'est bon ! Le PlayStation Wrap Up est enfin disponible et ça fonctionne pour de bon cette fois c'est promis.

C’est bon, ça y est, vous pouvez enfin faire votre gros récap PlayStation de l’année 2024. D’origine, le récap était disponible il y a quelques jours, nous vous avions alerté dès le soir de sa mise en ligne. Le problème, c’est que tout le monde s’est visiblement rué dessus et les serveurs n’ont pas tenu. Mais c’est désormais réglé, semble-t-il.

C'est l'heure de faire votre bilan 2024 sur PS5 et PS4

2024 aura été une année riche mine de rien. On aura malheureusement tendance à se souvenir des mauvaises nouvelles, comme les nombreux licenciements encore une fois, ou les polémiques pour un oui ou pour un non. Mais il y a eu également de très belles choses une fois de plus, d’excellents jeux, de belles annonces. Chez PlayStation, il y a eu pas mal de sorties attendues comme Stellar Blade, Final Fantasy 7 Rebirth ou encore le petit Astro Bot.

L'écosystème PlayStation aura lui aussi évolué avec beaucoup de mise à jour pour sa PS5, amenant notamment des fonctionnalités inédites et très demandées par la communauté, sans oublier la sortie évidemment de la PS5 Pro, la console la plus puissante du marché actuellement. On ne mentionnera pas les très nombreuses sorties multiplateformes de l’année ni tous les jeux qui ont rejoint les catalogues PS Plus.. il y avait clairement de quoi faire sur PlayStation en 2024, c’est le moment de dresser le bilan !

Le PlayStation Wrap Up fonctionne enfin, le grand récap 2024 est dispo !

Votre PlayStation Wrap Up est enfin disponible ! Cette fois, ça fonctionne vraiment, Sony a, semble-t-il, réparé son site et tout fonctionne. Il suffit de vous rendre à cette adresse en vous connectant avec votre profil PSN, et le tour est joué. Vous aurez le droit à un grand récap rêvant sur vos jeux les plus joués, le nombre d’heures cumulées au total et plein d'autres statistiques amusantes.

Au passage, sachez que faire votre petit récap vous permettra de débloquer de petites récompenses numériques gratuites. Ces dernières vous serons offerte à la fin de votre récap via un code à rentré ensuite dans la boutique en ligne PlayStation Store.

N'hésitez d'ailleurs pas à nous partager vos plus belles stats !