Nintendo a donné rendez-vous aux fans le 6 octobre à 22h05 pour un Nintendo Direct unique en son genre. La firme nipponne a prévu les choses en grand pour révéler son film Super Mario Bros mettant en vedette Chris Pratt dans le rôle du plombier. Pourtant les festivités pourraient avoir été gâchées à cause d’un leak.

Le design de Mario dans le films Super Mario Bros dévoilé ?

Le film Super Mario Bros a commencé son teasing en dévoilant une première image. L’affiche officielle a donné le ton avec un Mario de dos contemplant le Royaume Champignon. Dans la théorie, il faut attendre demain soir pour voir le design du personnage emblématique de Nintendo de face. Pourtant, un employé de McDonald's aurait leaké un premier aperçu du visage de Mario dans l’adaptation des créateurs des Minions. L’image proviendrait d’un des catalogues ou de l’une des affiches envoyés aux magasins, sans doute dans le cadre d'une future opération commerciale avec le géant de la restauration rapide.

Si on attendra évidemment le Nintendo Direct de ce jeudi 6 octobre pour en être certain, cette image semble concorder avec le design de l'affiche du film. Ce premier aperçu potentiel divise en tout cas la communauté de joueurs. D’un côté certains sont ravis de voir Mario avec l’une de ses poses emblématiques au jeu et s'attendent à quelque chose de très fidèle. De l’autre, des fans restent perplexes, la faute aux proportions du visage qui diffère des productions 3D de la franchise. Il n’y a plus qu’à attendre la première bande-annonce du film Super Mario Bros pour se faire un avis.