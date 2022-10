Le film Super Mario Bros va bientôt se dévoiler. Conscient de l’engouement de cette nouvelle production, Big N a décidé de faire les choses en grand. L’adaptation du plombier le plus célèbre au monde aura le droit à un Nintendo Direct unique en son genre.

Un premier visuel du film Super Mario Bros

Plus que quelques jours avant de découvrir Chris Pratt en Mario. L’acteur des Gardiens de la Galaxie ou encore de Jurassic World prêtera sa voix à l’un des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo. Pour marquer l’événement, l’adaptation de la licence culte aura le droit à son propre Nintendo Direct pour célébrer cet événement. Le 6 octobre à 22h05, heure française pétantes. Les joueurs et les fans pourront voir en direct la première bande-annonce du film d’animation Super Mario Bros.

Pour célébrer cette occasion, Big N a tenu à faire grimper la hype en partageant un premier visuel du Super Mario Bros Movie. L’affiche du film a donc été dévoilée et il a l’air très prometteur visuellement. On rappelle que la firme kyotoïte s’est associée aux créateurs des Minions et de Moi, Moche et Méchant pour créer sa première grosse entrée dans le domaine du cinéma. Nintendo prévoit en effet encore plus d’adaptations avec la création de Nintendo Pictures.