Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient de pied ferme le film Super Mario Bros. Sans doute face au succès de Sonic, Nintendo a décidé de se donner plus de temps avant de sortir son adaptation.

Pendant que les adaptations d’Uncharted et de Sonic cartonnent au box office, Nintendo a pris une décision radicale. Attendu pour les fêtes de fin d’année, le film d’animation Super Mario Bros sortira un peu plus tard.

Le film Super Mario Bros repoussé à 2023

Il va falloir attendre encore un an. Après avoir repoussé la sortie de Zelda Breath of the Wild 2, Nintendo vient de retarder le lancement d’un de ses prochains gros projets. Le film Super Mario Bros initialement prévu pour décembre 2022 ne sortira dans les salles obscures qu’au printemps 2023. C’est Shigeru Miyamoto, cofondateur de la franchise, qui a annoncé la nouvelle en personne sur les réseaux sociaux de Big N.

C'est Miyamoto. Après en avoir parlé avec Chris-san (Chris Meledandri, patron d'Illumination, ndlr), nous avons décidé de repousser la sortie mondiale du Super Mario Bros au printemps 2023 : le 28 avril avril au Japon et le 7 avril 2023 aux Etats-Unis. Mes plus sincères excuses, mais je promets que ça en vaudra bien la peine.

Un casting 5 étoiles pour battre Sonic

Dans son message, le papa de Mario n’a pas évoqué les raisons qui ont poussé Nintendo à un tel report. On imagine que des difficultés ou des imprévus de production en sont éventuellement la cause. La nouvelle a cependant de quoi faire sourire quelques fans. Si la nouvelle date de sortie du film Super Mario Bros. est maintenue, alors il sortira pile 30 ans après le film cultissime de Rocky Morton et Annabel Jankel.

Ce report intervient surtout au moment où l’ancien rival de Mario casse la baraque. Sonic 2, le film est devenu en un rien de temps l’adaptation la plus lucrative d’un jeu vidéo au cinéma. Le long-métrage se rapproche en effet des 300 millions de dollars au box office, dont 146 millions proviennent des États-Unis. Pour battre ce record, le film Super Mario Bros. misera sans doute sur son casting 5 étoiles composé de Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser), Seth Rogen (Donkey Kong) et Keegan-Michael Key (Toad).