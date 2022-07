La firme au N rouge va s'attaquer dans quelques semaines à un gros poisson, les Tortues Ninja. Et non, à notre grand désespoir, ce n'est pas pour diffuser le show TV mythique de 1987, Tortues Ninja : Les Chevaliers d'écaille. En lieu et place on aura Le Destin des Tortues Ninja, le film... et son design « particulier » (ou moche ? ).

Une bande-annonce pour Le Destin des Tortues Ninja, le film

Le Destin des Tortues Ninja, le film (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, the movie) sera disponible le 5 août 2022 sur Netflix. Voici le synopsis :

Quand de viles créatures venues d'un autre univers menacent de semer le chaos, les jeunes tortues et leurs mystérieux pouvoirs de ninjas sont mis à rude épreuve. Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello vont devoir faire face à leur plus grand défi lorsqu'un mystérieux étranger arrive du futur avec un terrible avertissement : l'invasion de la Terre par la race extraterrestre des Krangs.

Ce mystérieux étranger qui doit prévenir de l'invasion des Krangs, c'est Casey Jones. Le film est une suite directe de la série d'animation, piloté par les réalisateurs d'origine Andy Suriano et Ant Ward. Le casting vocal anglais est également le même avec Ben Schwartz (Leonardo), Omar Benson Miller (Raphaël), Brandon Mychal Smith (Michelangelo), Josh Brener (Donatello), Kat Graham (April O'Neil) ou encore Eric Bauza (Splinter).

Contrairement à l'excellent jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge qui reprend le character design aimé de tous, à la sauce pixel art, Le Destin des Tortues Ninja - le film s'en débarrasse pour une identité graphique bien moins consensuelle. Celle de la série d'animation de 2018. Pour les plus nostalgiques, en plus du titre de Dotemu et Tribute Games, ne ratez pas la compilation rétro Tortues Ninja.