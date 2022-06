Layers of Fear 3 devrait être prochainement annoncé d'après une déclaration de Bloober Team. L'insider Tom Henderson nous dévoile déjà quelques informations, dont le titre final du jeu.

Parallèlement au prétendu Silent Hill 2 Remake, Bloober Team reviendra avec un nouveau Layers of Fear sous Unreal Engine 5. En attendant l'annonce qui doit arriver « bientôt », dixit le studio polonais, des informations ont été divulguées par Tom Henderson. L'insider dont tout le monde parle ces dernières heures à la suite du leak du jeu d'horreur d'Hideo Kojima.

Une préquelle Layers of Fear ?

Bloober Team poursuit donc son teasing sur celui que l'on appellera, pour l'instant, Layers of Fear 3. Dans un tweet, le studio nous invite à « allez sous la surface » et découvrir « la source de nos peurs ». Une préquelle au premier épisode ? C'est une hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une nouvelle référence nette à ce volet. L'image du message affiche en effet un tableau de peintre.

Plongez profondément dans l'esprit d'un peintre fou et découvrez le secret de son aliénation tout en explorant un vaste manoir de l'ère victorienne à l'apparence toujours changeante. Découvrez les visions, les peurs et les horreurs qui étreignent le peintre et terminez le chef-d'œuvre qu'il a cherché si longtemps à créer. Synopsis de LoF 1

Lors du précédent teasing de « Layers of Fear 3 », Bloober Team avait déjà mis l'emphase sur ce thème du peintre avec un teaser trailer.

Différentes couches de peur

Selon les sources de Tom Henderson, ce jeu aurait pour titre Layers of Fears. Et non, il n'y a pas de faute d'orthographe. Un nom de domaine semble d'ailleurs en ligne.

La sortie serait attendue pour début 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

À noter que Bloober Team sera bien au Summer Game Fest 2022. La question reste de savoir si ce sera pour le remake de Silent Hill 2 ou ce Layers of Fear inédit.