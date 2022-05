Une décision animée par le coût exponentiel de l’utilisation du nom FIFA, estimée à 2,5 milliards de dollars sur la prochaine décennie. Tout ça juste pour l’utilisation de la Coupe du Monde. Avec ce divorce historique, Electronic Arts devrait faire de belles économies et pourtant.

Une centaine d'employés licenciés

Cette séparation s’accompagne forcément de quelques changements en interne et ça commence malheureusement de façon douloureuse pour une centaine d’employés. Kotaku a rapporté ce 19 mai 2022, qu’EA allait licencier jusqu’à 100 employés de sa filiale d'Austin au Texas. La majorité d’entre eux s'occupe du service client de FIFA 22 et de quelques autres titres.

« Nous évoluons et nous améliorons notre modèle d'assistance en permanence pour offrir à nos fans de meilleures expériences » explique Joel Knutson, vice-président de l’expérience client chez EA, dans un mail envoyé aux employés. « Pour moins de complexité et pour améliorer notre efficience, notre flexibilité et notre évolutivité » plusieurs postes seront donc supprimé à EA Austin. Des emplois similaires chez EA Galway, en charge du service client en Europe, seront également affectés par cette décision. Ces postes seront finalement externalisés dans un avenir proche.

EA assure qu'il n'y a aucun rapport avec l'abandon de FIFA

Selon Kotaku, cette décision intervient après de nombreuses plaintes d’EA Austin et Galway quant aux augmentations de salaires annuelles insuffisantes. Elles seraient de l'ordre de dix centimes de l'heure, alors même que l’éditeur affiche une bonne santé financière grâce aux jeux services comme FIFA.

« Ces changements ne sont pas liés à une seule de nos franchises et ne sont pas connectés à notre annonce de EA SPORTS FC de la semaine dernière », affirme un représentant d’EA à Kotaku. Le porte-parole indique par ailleurs que dix nouveaux postes ont été créés pour gérer le service client des jeux mobiles. Il invite la centaine d’employés affectés par le licenciement à postuler.