La semaine dernière, la console transportable de Nintendo battait d'un coup d'un seul quelques uns de ses propres records sur le Vieux Contient. De l'autre côté de l'Atlantique, les consommateurs la privilégient tout autant, puisque la Switch est une fois encore la console la plus vendue, avec 1,13 millions d'exemplaires écoulés.

Le million, le million

Synonyme d'une frénésie de consommation, la semaine du Black Friday - soit la dernière de novembre - a permis à Nintendo d'écouler 550 000 consoles, un joli score qui lui permet de faire de la Switch la console la plus vendue aux États-Unis, une position occupée durant "35 des 36 derniers mois" selon Businesswire. Le président de Nintendo of America Doug Bowser s'est évidemment réjouit de ces bons résultats :

Alors que nous entamons l'année 2022 et la sixième année d'existence de la Switch, la console est toujours très demandée. Nous sommes ravis que de plus en plus de foyers souhaitent se la procurer !

Et pourtant, derrière cet apparent triomphe se cache une réalité : à cause d'une pénurie de matières premières qui freine la production (entre autres) de consoles, le marché américain est en déclin, et accuse une baisse de 10% par rapport au mois de novembre 2020. Malgré la disponibilité de trois modèles différents, la Switch accuse elle aussi une baisse.

Comparaison n'est pas raison

Et parce qu'une comparaison, aussi étrange soit-elle, permet de mesurer le phénomène, l'analyste de Niko Partners Daniel Ahmad tente une approche personnelle :

Il s'est vendu plus de PS4, Xbox One et Wii U (oui, Wii U) en novembre 2014 que d Switch, de PS5 et de Xbox Series en novembre 2021.

Malgré ce succès, il faut attendre la troisième place du podium pour retrouver un jeu sorti sur Switch, et encore, il s'agit d'un diptyque :

Voilà donc un succès qu'il convient de resituer dans un contexte que certains imaginent voir perdurer jusqu'en... 2023. De son côté, Nintendo aurait revu ses objectifs de production à la baisse de 20%.