Ce n’était qu’une question de temps, c’est désormais fait. Au 31 mars 2022, la PS5 atteignait les 19,2 millions. Un mois plus tard, la console nouvelle génération vient d'atteindre un nouveau cap symbolique.

20 millions de PS5 vendues

Et de 20 millions pour la PS5. En l’espace d’un mois, Sony a réussi à écouler 700 000 consoles en plus malgré la pénurie de semi-conducteurs qui impacte fortement les ventes. Un palier symbolique que la dernière-née du constructeur japonais a atteint en 18 mois et 22 jours contre 15 mois et 14 jours pour la PS4. Un petit tour de force compte-tenu des problèmes d’approvisionnement, Sony n’arrivant pas à combler la demande. L’entreprise se félicite d’être parvenue à passer ce cap symbolique aussi vite malgré la situation :

Depuis le lancement de la PS5, nos équipes ont travaillé sans relâche pour proposer une vraie console de jeu nouvelle génération qui a conquis le monde entier. Nous souhaitons en profiter pour remercier les fans pour leur soutien. C’est votre passion pour la marque PlayStation qui nous motive et nous inspire à innover dans les nouvelles technologies, à concevoir l’avenir du jeu vidéo et à continuer de créer le meilleur endroit pour jouer. - Sony Interactive Entertainment

Une augmentation de la production de la PlayStation 5

Le rythme de vente est cependant en déclin ces derniers mois à cause de la pénurie. Intel et consorts sont formels : la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt. Sony s'attend également à ce que cela continue dans les mois à venir au point d'être contrainte de revoir ses prévisions à la baisse. La firme japonaise ne baisse pas les bras pour autant et promet d’accélérer considérablement la production de la PS5 cette année.