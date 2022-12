Alors que Sony est empêtré dans de dramatiques problèmes de productions concernant sa toute nouvelle PS3 (à tel point que les ventes au Japon et en Amérique du Nord sont catastrophiques) et en plus d'un remaniement au sein même du groupe, Polyphony Digital et Sony Computer ont décidé d'annuler purement et simplement Gran Turismo HD, qui devait voir le jour à la fin de ce mois, avant d'être progressivement étoffé moyennant des micros paiements. Kazunori Yamauchi, le boss de Polyphony, préfère en effet se concentrer sur Gran Turismo 5, dont Gran Turismo HD ne devait être qu'un joli aperçu (un « pont » entre les deux versions pour reprendre son expression). Néanmoins, pour mieux faire passer la pilule au curare, Sony permettra tout de même aux fans de jouer avant la fin de l'année à une version démo du désormais (re)nommé Gran Turismo HD Concept, et ce le jour de Noël, le 24 décembre prochain donc, pour la modique somme de zéro Yen/Dollar. Le tout à télécharger sur le PlayStation Store de la PS3. Sony nous informe dans la foulée de cette stressante annonce que Gran Turismo 5 est toujours sur les plannings et qu'il devrait « comme prévu » sortir fin 2007. Du moins on l'espère vivement.