Une source très crédible aurait leaké de nouvelle informations sur la Nintendo Switch 2 et dévoilé deux secrets. Ça augurerait du bon pour la prochaine console portable.

Les rumeurs ne s’arrêtent jamais, surtout quand ça concerne la fameuse Nintendo Switch 2. La prochaine console portable de Big N est victime d’un nouveau leak, provenant directement d’un employé de Nvidia. On fait le point sur ce que l'on a appris.

Deux beaux arguments pour la Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 aura-t-elle à rougir face à la PS5 et la Xbox Series ? Une question qui brûle les lèvres des amateurs de hardware comme des fans aux rêves les plus démesurés. D’après un précédent leak de l’insider Kopite7kimi, souvent bien renseigné, celle qu’on appelait alors la Switch Pro embarquerait une version customisée de la Tegra 234 Orin, développée par Nvidia. Or justement, un employé de la firme américaine aurait confirmé dans un mail envoyé par erreur que la Switch 2 comprendrait « l'ajout de la prise en charge du SoC Tegra 239, qui possède huit cœurs dans un seul cluster ».

Ce nouveau SoC personnalisé spécifiquement pour la console portable devrait donc bel et bien servir de base au développement de la Nintendo Switch 2. Cette puce embarquerait donc 8 cœurs CPU, qui pourraient être des ARM Cortex A78C ou A78 selon d'autres sources plutôt crédibles. Le tout serait couplé à un GPU s’appuyant sur l’architecture Ampère, la même que les GeForce RTX 3000. Pour vulgariser ces infos, cela signifierait que la Switch 2 aurait deux beaux atouts : la prise en charge native du ray tracing et le support du DLSS 2.2.

De quoi permettre à la console nouvelle génération de faire tourner des jeux plus beaux, tout en permettant à Big N de potentiellement rattraper un peu son retard sur ses concurrents d’un point de vue technique. D’autant que ce même insider plutôt fiable évoquait des éléments tirés de la nouvelle architecture Lovelace, servant de base technique aux RTX 4090 et 4080, afin de booster un peu la puce de la Nintendo Switch 2. Sur le papier ça promet de très belles choses, si tant est que tout finisse par être avéré.