Comme la plupart des développeurs japonais, le jeune studio Kojima Productions a profité du renouvellement calendaire occidental pour afficher via l'hebdomadaire Famitsu ses plans pour l'année 2022, et revenir sur les réussites de la précédente :

Bien que 2021 ait encore été une année très difficile pour nous, nous avons réussi à livrer Death Stranding Director's Cut sur PS5 en toute sécurité, même dans cette situation de COVID-19, alors même que nous préparions et expérimentions de nouveaux titres.



Merci. Merci beaucoup.

Kojima, un rêveur radical

Mais parce que la vie n'est pas faite que de ressorties et autres resucées, le jeune studio tokyoïte regarde déjà vers l'avenir, et le sieur Kojima de promettre comme à son habitude de belles et grandes choses pour l'après-Death Stranding. L'inverse nous aurait étonnés.

Cette année, je vais commencer un nouveau projet et passer pour de bon au niveau supérieur d'expérimentation avec un projet radical. J'espère aussi mettre l'équipe chargée des films en marche. Et je pourrais commencer à me lancer dans un autre projet radio.

Moteur, action !

Pour Kojima Productions, l'année 2022 sera donc bien chargée, puisque la nouvelle division chargée de produire des films annoncée en 2019 devrait donc entamer sa marche, sur le principe que "si vous pouvez faire une chose bien, alors vous pouvez tout faire bien", du Kojima dans le texte, évidemment.

Mais la question que tout le monde se pose concerne évidemment le prochain jeu du créatif à lunettes, puisque les cinq millions d'exemplaires de Death Stranding seraient-il de nature à mettre en chantier un nouvel épisode, comme le suggérait potentiellement l'acteur Norman Reedus cet été, ou le projet "radical" de Kojima impliquerait-il nécessairement de développer une nouvelle licence ? Nous vous laisserons le loisir de discuter de cette éventualité dans les commentaires ci-dessous. À vos claviers !