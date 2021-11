Si la suite d'un certain Breath of the Wild reste encore et toujours l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022, d'autres héros iconiques du constructeur ont déjà annoncé leur intention de faire leur grand retour, oui mais sur Switch, à l'instar de ce cher Kirby.

En septembre dernier, le célèbre constructeur kyotoïte profitait d'un Nintendo Direct des familles pour faire feu de tout bois : entre la fenêtre de de sortie de Bayonetta 3, celle de Triangle Strategy ou l'arrivée des ludothèques Mega Drive et Nintendo 64 dans l'abonnement Nintendo Switch Online (+ Pack Additionnel), il y avait de quoi faire. Mais au milieu de tout ce ramdam, Nintendo annonçait également le retour de la mascotte si chère à Masahiro Sakurai avec un tout nouvel épisode solo : Kirby et le monde oublié, que le plus survivaliste de nos rédacteurs avait immédiatement qualifié de "The Last of Us au pays des bonbons".

Pan, t'es mort !

Annoncé pour le "printemps 2022", ce Kirby un rien post-apocalyptique repasse aujourd'hui une tête par l'intermédiaire de l'Entertainment Software Rating Board, l'organisme chargé de la classification des jeux vidéo aux États-Unis. La fiche de Kirby et le monde oublié (ou Kirby and the Forgotten Land dans la langue de Reggie Fils-Aimé) vient en effet de faire surface, et dévoile quelques (maigres) éléments de cette future exclusivité de la Switch :

Il s'agit d'un jeu d'action-aventure dans lequel les joueurs aident Kirby à sauver des créatures kidnappées par les forces du mal. Les joueurs traversent des niveaux de plates-formes en 3D tout en collectant des pièces, en résolvant des énigmes et en utilisant les capacités de Kirby pour combattre des ennemis cartoonesques (par exemple, des champignons, des renards ou des tortues géantes). Les joueurs utilisent des épées, des bombes et des pistolets de type blaster pour vaincre les ennemis ; certaines armes permettent aux joueurs d'utiliser le ciblage/le réticule pour tirer à distance. Les combats de boss peuvent être frénétiques, avec des tirs laser, des explosions et des projectiles, souvent d'un point de vue rapproché.

Parce que les temps sont durs, même chez Nintendo, ce cher Kirby en serait donc résolu à faire usage d'armes à feu ! La toute première bande-annonce nous avait déjà permis de découvrir le maniement d'une épée, le lancer de boomerang ou même une sorte de boule à la Katamari Damacy, mais pas à ça.

Qu'a-t-il donc bien pu se passer dans ce drôle d'univers pourtant coloré pour en arriver là ? Pour l'heure, le mystère demeure, mais vous pouvez toujours nous faire part de vos théories rose bonbon dans les commentaires ci-dessous.