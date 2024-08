Les fans de Kingdom Hearts découvrent une mauvaise nouvelle. Personne ne l'avait vue venir, ça va faire mal pour celles et ceux qui adoraient ces jeux et, plus encore, pour qui auraient aimé y jouer.

La franchise Kingdom Hearts peine à donner des nouvelles officiellement dernièrement. Pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent. KH4 a officiellement été annoncé et des rumeurs d'adaptation et de collaboration continuent de circuler sur la toile. Pour autant, Square Enix reste muet. Plus encore, une mauvaise surprise vient frapper les joueurs mobiles.

Des jeux Kingdom Hearts disparaissent soudainement

C'est en milieu de semaine que la communauté s'est rendue compte de la situation... Deux jeux Kingdom Hearts ont été retirés des stores Apple et Android sur mobile. Il s'agit des free-to-play KH Unchained X (anciennement titré Union X) et Dark Road. Si vous les supprimez de votre téléphone, il semblerait qu'il soit possible de les télécharger à nouveau si vous les avez déjà téléchargés par le passé, au moins sous Android.

Si les joueurs attendent grandement Kingdom Hearts 4, les spin-offs sont aussi chers à leur cœur. Il faut dire qu'ils comportent des éléments de scénario et de lore essentiels. Vous voyez donc où est le problème pour les joueurs ? Même si les jeux mobiles sont mineurs par rapport aux opus PC et consoles, ils apportent aussi leur pièce à l'édifice de la grande fresque KH.

Ainsi, Kingdom Hearts Unchained X servait de préquel à la franchise. L'histoire de ce jeu de rôle se déroulait 100 ans avant les événements du premier opus. On y incarnait un porteur de Keyblade, comme Sora dans les jeux principaux. De son côté, KH Dark Road revenait sur la jeunesse de Xehanort. C'était une manière originale de découvrir le chemin parcouru par le Maître jusqu'à devenir un chercheur de Ténèbres.

La raison de cette disparition des stores est pour le moment inexpliquée. Certains internautes espèrent que ce soit le signe de futurs remake. Rien n'est sûr dans l'immédiat. Nous attendons donc un communiqué de la part de Square Enix, en espérant qu'il apportera de bonnes nouvelles. Dans l'immédiat, si vous possédez les jeux sur votre téléphone, nous vous conseillons de ne pas les supprimer. Ainsi, vous devriez être certain de pouvoir continuer à y jouer.