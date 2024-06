S'il y a une chose qu'on peut reconnaître aux fans de Kingdom Hearts, c'est leur patience. Depuis la création de la licence au croisement de Final Fantasy et de Disney en 2002, seulement trois grands opus sont parus, accompagnés au cours des années de versions augmentées et de nombreux spin-offs. Un nouvel épisode principal, Kingdom Hearts 4, a été annoncé officiellement, mais, là aussi, il se fait attendre.

Certains espéraient bien avoir de ses nouvelles pendant la grande messe du jeu vidéo qu'est le Summer Game Fest. Foisonnant d'annonces, l'organisateur de ce long week-end de festivités avait pourtant tempéré les attentes à propos de KH. C'est donc sur les insiders et autres leakers que l'actualité du jeu se joue essentiellement depuis quelques temps, et encore aujourd'hui avec du nouveau qui ne va pas plaire à tout le monde.

Patience, patience et encore patience pour Kingdom Hearts 4

En avril dernier, les fans de Kingdom Hearts ont exprimé leur mécontentement sur la toile à l'occasion des deux ans de la sortie du trailer d'annonce du 4e opus. La raison ? Aucune nouvelle donnée par Square Enix pendant ces deux années. Heureusement pour eux, certains internautes visiblement bien informés ont quelques nouvelles à donner.

Il y a peu, l'insider Daniel Richtman évoquait une fenêtre de sortie en 2025. Mais, ce week-end, une autre personnalité du web a donné un autre son de cloche. Midori, spécialisée dans l'actualité des licences Square Enix, explique avoir discuté avec de nombreuses personnes à ce propos... ce qui lui permet de dire que, en croisant toutes les informations à sa disposition, il ne faudrait pas attendre KH4 avant 2026.

Il faut rappeler que différents projets se dessinent autour de la franchise Kingdom Hearts. Il ne serait donc pas impossible que l'éditeur japonais favorise une sortie concomitante entre eux. À moins, simplement, que le renouveau de KH prenne plus de temps que prévu. Square Enix a aussi d'autres licences a mettre en avant, comme on a pu le voir hier soir, au Xbox Showcase, avec Life Is Strange. La priorité n'est donc peut-être pas donnée aux aventures de Sora, et ce malgré les dix ans qui se sont écoulés depuis KH3. Patience encore pour Kingdom Hearts 4...