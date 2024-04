Les années passent et, malgré quelques projets mineurs, la licence Kingdom Hearts manque à ses fans. Et si elle revenait d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas ?

Les fans de Kingdom Hearts ont une patience à toute épreuve ! Depuis 2002, la licence née de la collaboration entre Square Enix et Disney enchaîne davantage les spin-off que les jeux principaux. Mais c'est aussi à l'attente qu'est capable de supporter une communauté qu'on mesure son attachement à une œuvre. Et, dans le cas présent, on peut dire que cette licence est vraiment chère au cœur des joueurs.

Qui plus est, Square tend bien à monter à sa communauté que la licence est loin d'être oubliée. Il y a trois ans, le héros de KH, Sora, rejoignait le roster de Super Smash Bros Ultimate. Puis, l'année suivante, les joueurs ont pu enfin découvrir la bande-annonce du tant attendu Kingdom Hearts 4. Certes, deux ans après, c'est le calme plat. À moins qu'autre chose soit en préparation dans les studios...

© Square Enix et Disney.

La rumeur d'un projet Kingdom Hearts oublié refait surface

Le fameux Daniel Richtman, alias @DanielRPK sur X | Twitter, frappe à nouveau. Réputé pour ses déclarations souvent avérées à propos des créations Marvel, il a également un regard privilégié sur les productions Disney. Or, sur son Patreon, il ravive une vieille rumeur au sujet d'un tout autre genre de spin-off à Kingdom Hearts.

Une adaptation des aventures du porteur de la Keyblade serait en chantier pour Disney+. Les premiers bruits de couloir sur le projet remontent en fait à 2020, évoquant une « série ». À en croire Daniel Richtman, cette adaptation serait toujours sur la table, mais sans certitude quant à la forme qu'elle prendrait, si bien que ce pourrait également être un long-métrage.

À l'époque, les rumeurs évoquaient une version animée en CGI. Compte tenu de la nature de la licence Kingdom Hearts, qui mêle personnages humains, personnages issus de la galaxie Disney, comme Donald ou Dingo, et diverses créatures, il est fort probable que si le projet doit se concrétiser, ce sera toujours sous cette forme.

Enfin, rappelons que ce n'est pas la première fois que Disney envisage d'adapter la licence. En 2002, une série d'animation traditionnelle était effectivement prévue pour sortir dans la foulée du premier opus. Or, le réalisateur Seth Kearsley a révélé que ce projet avait été annulé après un épisode pilote peu convaincant. Mais, à l'heure où les adaptations de jeu vidéo ont la cote, preuve en sont Arcane, The Last of Us ou plus récemment Fallout, cette nouvelle tentative, si elle est bien réelle, à toutes les chances de voir le jour.