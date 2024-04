Kingdom Hearts, c'est la rencontre inédit des personnages de Disney avec ceux de Final Fantasy pour une aventure portée par un héros original. Depuis 22 ans, la licence s'est faite une place toute particulière dans le cœur de ses fans. Alors, évidemment, quand un nouvel opus est annoncé, il est très attendu...

Le 10 avril 2022, les amateurs des aventures de Sora, Donald et Dingo frémissaient devant la toute première bande-annonce de Kingdom Hearts 4. Mais, deux ans après, aucun signe de vie de ce nouvel opus... peut-être pour mieux préparer son arrivée ?

Kingdom Hearts 4 dans l'attente

Depuis le lancement de la licence en 2002, les opus principaux de KH ne se sont pas bousculés au portillon. Autant les deux premiers épisodes se sont enchaînés en seulement 3 ans, autant Kingdom Hearts 3 est sorti en 2019. Entre temps, la licence s'est offert de nombreux remaster, remake et spin-offs. Alors, forcément, quand un nouvel opus principal se profile, les fans trépignent d'impatience.

En 2022, Square Enix annonçait enfin KH4 dans un trailer qui semblait emmener la licence vers de nouveaux horizons techniques et scénaristiques. Mais, en deux ans, le studio n'a plus donné de nouvelles... C'est donc finalement par le biais d'un insider que nous en entendons enfin parler à nouveau.

© Square Enix et Disney.

Un certain Daniel Richtman, réputé pour avancer des rumeurs et théories généralement avérées, partage régulièrement des informations inédites sur son Patreon. Or, ces derniers temps, il semble avoir pas mal de choses à dire sur la licence Kingdom Hearts, d'abord avec un projet d'ordre tout autre que vidéoludique. Mais ce n'est pas tout visiblement...

De fait, à en croire l'insider, KH4 devrait arriver plus rapidement que sa discrétion nous le laissait espérer. Selon ses sources, on pourrait attendre ce nouvel opus pour 2025. Cependant, c'est là la seule information que Richtman a à communiquer dans l'immédiat. Mais cela reste de l'ordre de la rumeur dans l'immédiat, alors attendons des nouvelles officielles de la part de Square Enix, que nous espérons avoir dès cette année...