Le Disney D23 Expo, qui se déroulera du 9 au 11 août 2024, promet d'être un événement majeur. Et cela pour les fans de jeux vidéo. Et de l'univers Disney ! Avec la confirmation que le gaming sera une "grande partie" du panel Disney Experiences, les rumeurs et spéculations sur une possible apparition de Kingdom Hearts 4 s'intensifient.

Kingdom Hearts 4 pour bientôt ?

Ce nouvel opus de la série bien-aimée a suscité l'attention des fans du monde entier. Et l'excitation est à son comble. Examinons de plus près ce que nous savons de Kingdom Hearts 4 à ce jour et pourquoi une annonce à la D23 Expo pourrait être dans les cartes. La série Kingdom Hearts, créée par Square Enix en collaboration avec Disney, est connue pour son mélange unique d'éléments RPG et de personnages issus des franchises Disney et Square Enix. Depuis la sortie de Kingdom Hearts 3 en 2019, les fans ont été impatients de découvrir la suite des aventures de Sora, Riku et Kairi.

Kingdom Hearts 4 est particulièrement attendu. Car il promet d'explorer de nouveaux mondes, de nouvelles mécaniques de gameplay, et de poursuivre l'histoire complexe qui a captivé les joueurs pendant plus de deux décennies. Les fans espèrent également voir l'introduction de nouveaux personnages Disney et Final Fantasy, ainsi que des résolutions aux intrigues laissées en suspens dans les précédents jeux. Depuis l'annonce initiale de KH4, les informations ont été relativement limitées. Mais quelques détails ont émergé pour alimenter l'enthousiasme des fans :

Des rumeurs suggèrent notamment que Kingdom Hearts 4 explorera de nouveaux mondes inspirés de franchises Disney plus récentes. Telles que Encanto, Zootopie, et La Reine des Neiges 2. Il est également possible que des mondes de Star Wars et Marvel fassent leur apparition. Ce qui serait une première pour la série. Le jeu est censé utiliser le moteur Unreal Engine 5. Promettant des graphismes époustouflants et une immersion accrue dans les mondes Disney. Les bandes-annonces ont montré des environnements détaillés et des animations fluides qui augmentent les attentes des fans.

Source : Disney