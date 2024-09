Kingdom Hearts 4 se fait attendre et une annonce vient clairement de couper les pattes de très nombreux fans. C'est la douche froide pour celles et ceux qui l'attendent de pied ferme.

C’est l’un des jeux les plus attendus de Square Enix, Kingdom Hearts 4 fait languir ses fans qui n’en peuvent juste plus d’attendre. Le truc, c’est que le studio en charge du développement ne laisse même pas filtrer une seule petite information. Pas de teasing, très peu de prises de parole sur le sujet… On a bien eu quelques rumeurs, mais rien de concret. Alors quand le Tokyo Games Show (TGS) a été annoncé et que Square Enix a confirmé sa présence, bon nombre de cœurs se sont mis à battre. Mais ils se sont rapidement arrêtés.

Kingdom Hearts 4 pose un lapin à ses fans

Oui, tout le monde attend des nouvelles de Kingdom Hearts 4 et le TGS était vraiment tout indiqué pour accueillir un nouveau trailer ou quelque information que ce soit. Manque de bol, Square Enix a publié son line-up, la liste de ce qu’il présentera, et Kingdom Hearts y brille par son absence. Dragon Quest 3 HD-2D Remake sera bien evidement présent puisque c'est l'une des prochaine très grosses sorties à venir. Nous avons d'ailleurs pu l'approcher et il promet d'être excellent. On note aussi la présence de Romancing Saga 2 : Revenge of the Seven, Life is Strange , FF16 ou encore Powerwash Simulator, mais pas de Kingdom Hearts 4 a l'horizon.

La liste complète du lineup de Square Enix au TGS 2024 :

Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Romancing Saga 2 : Revenge of the Seven

Final Fantasy 14 Online

Final Fantasy 16

Life Is Strange: Double Exposure

Dragon Quest Monsters 3: The Dark Prince

PowerWash Simulator

Visions of Mana

Une suite qui sait se faire désirer

Non, vous n’aurez donc toujours pas de nouvelles de votre RPG fétiche. Après la deception du grand rendez-vous Disney, le D23, c'est Square Enix qui deçoit. Le jeu est toujours en développement et la dernière fois que l’on en a entendu parler, tout allait pour le mieux. Maintenant… eh bien, c’est tout.

Sora et ses camarades vont encore se faire attendre et les seules véritables images que l’on ait sont ce trailer qui date d’un bon moment déjà. Quelques minutes dédiée lors du vingtième anniversaire de la licence. Il va donc falloir prendre son mal en patience encore un moment.