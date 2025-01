Kingdom Come Deliverance 2 est l'un des RPG les plus attendus de l'année, mais avant sa sortie, le jeu se retrouve au cœur d'une polémique suite aux accusations de certains joueurs.

Kingdom Come Deliverance 2, l'un des RPG les plus attendus de 2025, fait face à une controverse avant même sa sortie. L'origine du débat ? L'inclusion d'une scène de romance entre personnes du même sexe. Une partie de la communauté s'est insurgée, allant jusqu'à accuser le studio de « trahir » ses joueurs. Certains ont même décidé de boycotter le jeu et d'annuler leurs précommandes.

Une controverse qui démarre sur les réseaux pour Kingdom Come Deliverance 2

Tout a commencé lorsque Daniel Vávra, directeur du studio, a confirmé que Kingdom Come Deliverance 2 pourrait inclure une scène de romance queer. Lors d'une prise de parole, il a expliqué que cette décision s'inscrit dans l'esprit du jeu : offrir une expérience de jeu de rôle libre, où chaque joueur choisit ses actions et accepte leurs conséquences.

Cependant, cette liberté ne semble pas convenir à tous. Une vague de commentaires négatifs a rapidement déferlé, accusant le studio de "céder à la culture woke". D'autres ont dénoncé une trahison des valeurs supposées du premier opus.

Daniel Vávra répond aux critiques

Face aux attaques, Daniel Vávra a défendu son travail avec fermeté. Il a affirmé que personne n'avait influencé ses choix créatifs, rappelant que le jeu reflète des décisions laissées entièrement au joueur. « C'est un RPG », a-t-il souligné. « Chaque décision appartient au joueur, et les conséquences suivent les normes sociales et morales de l'époque. » Pour autant, ses explications n'ont pas suffi à apaiser tous les détracteurs. Dans les commentaires, certains continuent d'accuser le scénariste de "se vendre" ou de "trahir" l'essence du jeu.

Cette controverse ne s'arrête pas aux débats en ligne. Le jeu pourrait également faire face à une interdiction en Arabie saoudite, où les romances queer sont particulièrement mal vues. Cette situation ajoute une pression supplémentaire pour le studio, qui doit jongler entre rester fidèle à ses ambitions créatives et répondre aux critiques venant de multiples fronts.

Source : Daniel Vávra