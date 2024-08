Kingdom Come: Deliverance 2 est sans aucun doute l'un des RPG les plus attendus. Après le succès du premier opus, les fans sont impatients de découvrir ce que Warhorse Studios prépare pour cette suite. Récemment, Daniel Vávra, le créateur du jeu, a partagé une information étonnante qui en dit long sur l'ampleur du projet en cours.

Kingdom Come Deliverance 2 dévoile des chiffres fous

Selon Daniel Vávra, le script de Kingdom Come: Deliverance 2 atteint des proportions impressionnantes. Il contient 2,2 millions de mots, soit l'équivalent d'environ 11 000 pages de scénario. Ces chiffres donnent une idée de la profondeur et de la complexité que le jeu pourrait offrir. Pour mieux comprendre, Vávra a comparé ce script à d'autres formats. 2,2 millions de mots, c'est comme écrire 100 scénarios de films de deux heures. Cela équivaut aussi à environ 25 romans de taille moyenne. Ces comparaisons montrent bien l'énorme travail narratif derrière ce projet.

Cette révélation a rapidement suscité l'enthousiasme des fans. Le premier Kingdom Come: Deliverance était déjà apprécié pour sa fidélité historique et son scénario riche. Avec un script aussi volumineux, les joueurs espèrent que la suite sera encore plus immersive. Ils s'attendent à découvrir de nombreuses quêtes, dialogues et intrigues qui renforceront l'expérience de jeu.

Un script de cette taille pose aussi des défis. Chaque mot doit être intégré de manière cohérente dans le jeu. Cela signifie des dialogues adaptés, des quêtes interconnectées, et une narration captivante du début à la fin. Il y a aussi un énorme travail de traduction, de voix off, et d'optimisation pour assurer une expérience fluide. Dans ces conditions, on peut imaginer que le jeu fut beaucoup plus onéreux à produire.

Le RPG est prévu pour le 11 février 2025 sur PC, PS4 et Xbox Series. Et forcément, il est attendu au tournant.

Source : Daniel Vávra