Le retour officiel de Killzone n'est pas pour demain si l'on se fie aux propos tenus par Guerrilla Games, et aux déclarations sur l'avenir de la franchise Horizon. Une déception pour les fans de la licence FPS qui avait asséné une claque graphique sur PS3 avec Killzone 2, en plus d'avoir un univers plutôt intéressant. La saga, qui était absente depuis 11 ans, est cependant revenue tout récemment dans l'un des meilleurs jeux PS5 et PC de cette génération.

Killzone se met à dos les défenseurs de la démocratie

À défaut d'un nouveau jeu, Guerrilla Games et Arrowhead Game Studios ont annoncé un crossover Killzone x Helldivers 2. Oui, les Helghasts ont débarqué dans le jeu co-op à la Starship Troopers sur PS5 et PC. Le fruit de cette collaboration entre les deux studios a permis de mélanger les deux univers en proposant une armure AC-1 Dutiful, un fusil d'assaut StA-52, une bannière et un titre de joueur, ainsi qu'une cape avec le symbole Helghast.

Au départ, cette collaboration entre Helldivers 2 et Killzone a fait des heureux, et le directeur créatif Johan Pilestedt était même fier du résultat. « Je suis vraiment fier du contenu. Je pense que l'équipe a réussi à reproduire les armes de Killzone, et c'est très nostalgique de voir les yeux des Helghasts sur le champ de bataille ». Et les joueurs sont plutôt en phase avec ces propos. En revanche, tout a dérapé lorsque la communauté a découvert le prix de ce contenu qui n'est même pas encore complet.

L'arme de Killzone coûte par exemple à elle seule 615 Super-Crédits. Pour celles et ceux qui ne jouent pas à Helldivers 2, les SC sont la monnaie du jeu qui peuvent être gagnés en jouant, ou en dépensant de l'argent réel sur le PlayStation Store (environ 7 / 8 euros). Au total, il vous faut 1975 Super-Crédits pour avoir la collection complète. « C'est ridicule. Je vais l'acheter parce que je d'adore Killzone, mais c'est trop cher pour un seul pack de contenu » a déclaré un internaute. Et des critiques de ce genre, il y en a eu à la pelle suite à l'annonce officielle.

La deuxième partie du DLC Helldivers 2 offerte

Devant, la grogne des joueuses et joueurs, et pour ne pas écorner l'image de Killzone ou d'Helldivers 2, les deux studios ont écrit un communiqué commun. Un long message en guise de mea-culpa et qui annonce une excellente nouvelle. La deuxième partie du crossover Killzone x Helldivers 2 sera offerte à tout le monde. « Certains d'entre vous ne sont pas satisfaits du prix des objets et nous allons revoir cela. [...] C'est pourquoi, en partenariat avec nos amis de Guerrilla (et en cette période de fêtes de fin d'année), nous avons décidé d'offrir un cadeau à tous les joueurs. Tout d'abord, nous offrons gratuitement à tous les joueurs la deuxième vague d'objets de la collaboration Helldivers x Killzone aujourd'hui. La distribution commencera bientôt et se fera en deux vagues ». Une surprise gratuite plutôt bienvenue après le retour décevant de la saga culte.

De plus, Arrowhead Game Studios et Guerrilla Games déclarent que ces contenus resteront plus longtemps dans la boutique Premium. « Nous allons aussi prolonger la durée de disponibilité de ces objets du Superstore de 5 à 10 jours, afin que vous ayez une chance de vous les procurer et ainsi réduire le risque de les manquer ».

