L'éditeur du futur shooter Mouse, la rencontre entre Mickey Mouse et Cuphead, annonce Kill Knight. Un jeu d'action survitaminé avec une grosse bande-son et des ennemis qui veulent votre peau.

Quand des studios indépendants s'allient pour mettre en avant leurs productions, ça donne la conférence Triple-i Initiative. Un événement qui met en lumière des III, soit des gros jeux indés toujours faits avec amour, mais avec plus de budget que certains autres softs du marché. C'est lors de ce rendez-vous que les joueuses et joueurs ont pu avoir un aperçu de Prince of Persia The Rogue. Mais un autre titre nous a fait de l'effet : Kill Knight. Une expérience bien énervée qui a l'air prometteuse.

Kill Knight veut tout casser sur consoles et PC

PlaySide Studios (The Walking Dead Saints & Sinners), qui est à la fois développeur et éditeur, a donc annoncé Kill Knight. Un jeu d'action frénétique en vue isométrique, résolument arcade, qui a fait briller nos yeux avides de combats brutaux et sanglants. En tant que chevalier trahi, le joueur doit venir à bout de hordes surnaturelles qui grouillent dans les abysses à coups d'épée ou en vidant les chargeurs de grosses pétoires, tout en essayant de ne pas succomber à un enfer de balles - ou bullet hell pour les anglophones, un sous-genre du shoot'em up.

« Un chevalier autrefois loyal, à présent trahi et banni dans les Abysses. Un corps souillé dans une armure réanimée. Vous répondez de la mort éternelle. Kill Knight à la marque, vous avez un unique objectif : tuer le dernier ange » (via Steam).

Avec sa bande-son électrique, la rapidité et la viscéralité des combats, Kill Knight n'a pas l'air d'être le genre d'expérience où le joueur va pouvoir se reposer ou baisser sa garde. Sauf s'il veut périr bien entendu. D'après la description du jeu, Kill Knight offre « cinq étages mortels de plus en plus dangereux » à terminer. Pour ne pas rester dans les abimes pour toujours, le chevalier trahi peut améliorer sa vitesse ainsi que les dégâts infligés au fur et à mesure, voire faire évoluer son style. Et puisqu'il y a une dimension arcade pleinement assumée, attendez-vous à des classements mondiaux, mais aussi à un mode Maître pour plus de challenge qui mettra bout à bout les cinq étages. Kill Knight sera disponible en 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.