Les Game Awards 2023 se sont tenus dans la nuit du 7 au 8 décembre. La cérémonie n'a pas seulement offert des récompenses, elle a aussi dévoilé tout un tas de trailers. Parfois, c'était pour des jeux qu'on connaissait déjà, mais il y avait également des nouveaux visages au rendez-vous. Parmi eux, Kemuri, la première création du studio Unseen, avec aux commandes la directrice créative de Ghostwire : Tokyo. C'est un bon argument en sa faveur, et ça donne envie de s'y intéresser.

Le monde étrange de Kemuri se dévoile

Ikumi Nakamura, qui est donc en charge de Kemuri, n'est pas uniquement connu pour son travail sur Ghostwire. Elle a également planché sur des titres populaires comme Okami, Bayonetta et The Evil Within. On est face à un CV plutôt impressionnant, ce qui ne présage que du bon pour ce nouveau jeu. Bon, on ne va pas se mentir, on n'apprend tout de même pas grand-chose avec cette première bande-annonce qui se montre assez évasive. Le monde qu'on nous présente a l'air intrigant, et il nous tarde de voir des images de gameplay pour savoir exactement de quoi il en retourne.

Ce qu'on sait, c'est qu'on incarnera un chasseur de Yokai qui va devoir évincer ces créatures de la ville qu'on voit dans le trailer. A l'instar de Ghostwire : Tokyo, c'est une aventure qui sera marquée par le folklore et les légendes japonaises. Par ailleurs, on pourra normalement jouer à Kemuri à plusieurs. Au vu de la belle cinématique montrée, on peut s'attendre à une certaine verticalité dans l'expérience, avec du parkour et des affrontements aériens. Ceci dit, pour l'instant, ce n'est que de la spéculation.

KEMURI vous invite dans un royaume où l'imprévisible rencontre l'extraordinaire dans une jungle urbaine où de mystérieuses créatures - les YOKAI - se cachent parmi la population. Devenez un CHASSEUR DE YOKAI et utilisez votre FOX WINDOW pour percer les mystères de la ville et équilibrer le monde. Plongez dans une aventure palpitante seul ou entre amis, chassez les yokai avec style, récupérez leurs pouvoirs et relevez des défis encore plus grands.

Actuellement, Kemuri ne dispose pas de date de sortie ou de plateformes visées. Soit les développeurs gardent encore la surprise, soit le développement en est toujours à un stade précoce. Affaire à suivre.