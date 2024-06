Le jeu Jurassic Park Survival dévoile quelques nouvelles informations, et c'est clairement très ambitieux et prometteur. De quoi combler les fans, sans aucun doute.

Le jeu Jurassic Park: Survival, annoncé lors des Game Awards en décembre dernier, a suscité un vif intérêt avec la promesse d'une aventure en solo où les joueurs devront survivre face à des dinosaures terrifiants sur l'emblématique Isla Nublar. Lieu du tout premier film. Bien que les images de gameplay se fassent encore attendre, de nouveaux détails intrigants ont émergé grâce à une interview publiée par IGN. De belles promesses.

Jurassic Park va vous faire voyager

John Melchior, producteur exécutif chez Universal Products and Experiences, a confirmé que Jurassic Park: Survival permettra aux joueurs d'explorer à la fois des lieux familiers du film, comme le Centre des Visiteurs et l'enclos du T-Rex, ainsi que de nouveaux endroits inédits sur Isla Nublar. L'équipe de développement a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour imaginer ce à quoi l'île ressemblerait après les événements du film. Cela inclut des zones que nous aimons tous, mais aussi des endroits qui n'ont pas été montrés dans le film ou qui ont été coupés par la tempête. Melchior souligne que l'île joue un rôle aussi important dans l'histoire que les personnages et les dinosaures. Cette approche promet de donner vie à Isla Nublar comme jamais auparavant, en explorant ce qui aurait pu être si les choses s'étaient déroulées différemment. Un très bon choix que les fans sauront apprécier.

Le directeur créatif du jeu chez Saber Interactive, Oliver Hollis-Leick, a révélé que le jeu introduira de nouveaux personnages en plus de Maya, la protagoniste principale. Lorsqu'on lui a demandé si le jeu comporterait également de nouvelles espèces de dinosaures absentes du film original, Melchior a laissé entendre que des surprises sont à venir avec un clin d'œil à la célèbre réplique "La vie trouve toujours un chemin".

Un peu de Alien Isolation

Quant au type de jeu que sera Jurassic Park: Survival, les détails restent encore limités. Cependant, des rapports suggèrent que le jeu s'inspire d'Alien: Isolation, mettant l'accent sur la survie et la furtivité. Hollis-Leick décrit un gameplay où les joueurs devront utiliser un mélange d'intelligence, de courage et de patience pour survivre aux nombreux défis de l'île.

L'île présente une variété de terrains, dont beaucoup sont très exigeants. Les joueurs devront parfois vérifier les routes à l'avance, planifier leurs déplacements avec précaution et éviter l'attention de certains prédateurs. Maya, le personnage principal, n'est ni une super-héroïne ni une actionnaire, ce qui ajoute une couche de réalisme et de danger, chaque coin de l'île représentant une menace potentielle.