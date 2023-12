Jurassic Park est une franchise qui se prête à merveille à l'exercice de l'adaptation en jeu vidéo. Il y a des dinosaures, de la survie, de l'action, bref, le cocktail parfait pour une aventure mémorable. Pourtant, on pourrait également en faire une expérience horrifique. On incarnerait un personnage impuissant qui devrait tenter d'échapper aux griffes de ces espèces d'un autre temps. La bonne nouvelle, c'est qu'un projet dans ce style a été annoncé aux Game Awards 2023. Et on a justement plus de détails le concernant.

Jurassic Park Survival, le cousin d'Alien Isolation ?

Jurassic Park Survival se présente comme un FPS qui va mettre l'accent sur la survie, avec une bonne dose d'horreur. Aux commandes du chantier, Saber Interactive, qui s'est notamment occupé du très bon World War Z. La première bande-annonce nous a permis d'avoir le ton du jeu. De toute évidence, il va tenter de nous effrayer, même si on ne sait pas exactement la forme que ça prendra. Eh oui, pour l'instant, on a seulement quelques images de gameplay à se mettre sous la dent. Néanmoins, ça ne nous a pas empêché d'obtenir des informations supplémentaires à ce sujet.

A quel genre de FPS va-t-on avoir affaire ? Selon certaines personnes, Jurassic Park Survival va suivre le même chemin qu'Alien Isolation. Pour rappel, ce dernier nous plonge au cœur d'une station spatiale, et il faut s'en échapper. Le problème, c'est qu'un alien rôde, et qu'on n'a presque rien pour se défendre face à lui. Il faut donc user de ruse, se cacher, créer des distractions, tout ça dans le but de l'éviter. Pour en revenir à notre intéressé, il nous offrirait une progression relativement similaire. Mais est-ce qu'on peut faire confiance en ces théories ?

Jeff Grubb, un insider bien connu des joueurs, n'a pas hésité à affirmer que Jurassic Park Survival allait faire son Alien Isolation. Il précise sur son podcast que c'est le but du studio, mais qu'il n'a pas d'autres détails croustillants à fournir. Du coup, on n'arrive pas encore à savoir s'il y aura un dinosaure plus intelligent que les autres qui sera notre poursuivant pendant toute l'histoire. Il faut avouer que ce serait plutôt alléchant, surtout pour les fans de Dino Crisis qui n'assistent toujours pas au retour de la licence.

Trailer de Jurassic Park Survival

Un indice supplémentaire a été découvert

Une fois encore, il faut bien prendre les dires de la communauté et de Grubb avec des pincettes. Rien n'a été confirmé, même si ce sont des hypothèses plutôt logiques au vu des premières images de gameplay. Cependant, un autre indice a été repéré sur le site officiel du jeu. On peut lire qu'on va devoir « déjouer, échapper et interagir avec les dinosaures emblématiques du film en faisant preuve d’ingéniosité par la distraction et la furtivité ». Une description qu'on peut facilement rapprocher avec celle d'Alien Isolation. Il ne reste plus qu'à attendre un trailer venant présenter le gameplay et les mécaniques de jeu de Jurassic Park Survival plus en profondeur.