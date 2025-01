Malgré le succès colossal de la licence Jurassic Park, aussi bien au cinéma que dans la pop culture en général, elle reste finalement assez peu exploitée dans le domaine du jeu vidéo, surtout si on la compare à une franchise comme Star Wars. Conscients du trésor qu’ils détiennent, les détenteurs des droits semblent préparer une nouvelle surprise pour les fans.

Un autre jeu Jurassic Park en route ?

Bonne nouvelle pour les fans de dinosaures ! Un nouveau leak vient confirmer qu’un jeu AAA inédit basé sur l’univers de Jurassic Park/World est en développement. Cette information, découverte sur le profil LinkedIn de John Melchior, producteur exécutif chez NBCUniversal, alimente déjà toutes les spéculations. Et ce n’est pas tout : ce projet s’ajouterait aux jeux déjà en cours comme Jurassic Park : Survival et Jurassic World Evolution 3. Voici ce que l’on sait.

Universal semble vouloir intensifier sa présence dans le monde du jeu vidéo avec des projets de plus en plus ambitieux. Ce jeu AAA, encore non annoncé, montre que l’éditeur mise gros sur sa célèbre franchise. Contrairement aux jeux mobiles listés sur le profil de Melchior (Jurassic World Alive ou Jurassic World: The Game), ce projet est classé dans les titres AAA. Cela suggère une production d’envergure destinée aux joueurs sur PC et consoles.

Les rumeurs vont bon train sur ce mystérieux projet. Certains imaginent un jeu narratif, proche de Jurassic Park: The Game développé par Telltale Games. D’autres espèrent un jeu de survie en monde ouvert, où chaque interaction avec des dinosaures serait une question de vie ou de mort. Et pourquoi pas un remake de Trespasser, ce jeu culte des années 90, mais avec des graphismes et des mécaniques modernes ? Tout est finalement possible.

Plein de jeux dans les tuyaux

Ce leak relance aussi l’intérêt pour Jurassic Park: Survival, un jeu de survie annoncé il y a quelque temps mais encore entouré de mystère. Décrit comme un mélange entre Alien: Isolation et l’univers de Jurassic Park, ce titre suscite beaucoup d’excitation. Imaginez un jeu où vous devez survivre dans un environnement hostile peuplé de raptors et autres dinosaures menaçants.

Malheureusement, les informations sur Survival restent rares. Mis à part quelques concept arts publiés l’année dernière, Universal est resté très discret. Les fans espèrent une mise à jour officielle pour en apprendre plus sur ce projet qui promet d’être intense et immersif.

Source : linkedin