Le dernier jeu de Ken Levine, Judas, s'est offert une nouvelle exposition. Entre extraits de gameplay et infos alléchantes, le titre revendique toujours plus sa filiation avec Bioshock mais compte bien surprendre.

Ken Levine (BioShock) et son studio Ghost Story Games vont bientôt donner vie à Judas. Un jeu PS5, Xbox Series X|S et PC qui a connu un développement très compliqué, voire chaotique, qui doit sortir d'ici mars 2025 au maximum. L'échéance approche et après un trailer qui en a mis plein la tronche lors d'un State of Play, il y a du nouveau et pas qu'un peu. Le titre s'est laissé approcher pendant plusieurs heures et voici ce que l'on peut retenir des premières previews.

Judas, un Bioshock dans l'espace avec une approche LEGO

BioShock a marqué les esprits et il est donc logique que Judas, le prochain jeu du créateur Ken Levine, soit attendu. D'autant que ça commence à faire plusieurs années que le développeur tease son projet. On l'a déjà vu avec les différentes bandes annonces et les images, mais il y a un rappel évident et omniprésent à BioShock. Que ce soit dans l'ambiance ou encore le gameplay avec l'utilisation des pouvoirs. Les journalistes qui ont été invités à mettre la main sur Judas continuent d'ailleurs d'y faire référence comme étant un « BioShock dans l'espace ». Mais contrairement au FPS qui se déroule à Rapture ou dans la ville flottante de Columbia, la narration se veut non linéaire.

Kevin Levine utilise même le terme de « récits LEGO » pour appuyer sur le fait que différents petits éléments pourront changer l'histoire vécue. Judas revendique une narration plus dynamique où les décisions des joueuses et des joueurs auront un impact, y compris les interactions avec trois personnages secondaires importants. Il y aura notamment Hope, Nefertiti, et Tom qui sera incarné par Troy Baker. Le doubleur incontournable de l'industrie qui a participé aux plus grands jeux comme MGS 5, Batman Arkham City & Knight, The Last of Us...

Judas offrira un gameplay très similaire à BioShock, avec des éléments de roguelike. À chaque mort, on perd des équipements, mais en contrepartie, on peut récolter des ressources pour améliorer son personnage. Les combats seront également différents en fonction de la faction vers laquelle vous vous tournerez. Enfin, le Mayflower, le vaisseau en plein désintégration duquel il faut fuir et qui est piloté par les trois personnages mentionnés plus haut, promet un terrain de jeu aussi « vaste qu'une grande ville ».