La plus grosse mise à jour pour Flight Simulator est désormais disponible pour fêter les 40 ans de la saga, qui rappelons le est née en 1982 déjà. C'est dans ce contexte bien particulier que les développeurs de chez Asobo ont eu la bonne idée d'y glisser un amusant easter egg.

Du rétro gaming dans Flight Simulator

C'est sur la chaine YouTube officielle de Tom Warren, journaliste chez The Verge que nous pouvons trouver l'information à propos de la nouvelle mise à jour de Flight Simulator :

Evidemment tout ceci est un peu "secret" il fallait donc ruser pour découvrir cette belle surprise. Pour cela il faut monter à bord de l'avion DA62. Par la suite il suffit de passer en vue subjective, puis de mettre la commande ELT (située sur la droite du panneau) en position ON. C'est alors que l'écran de bord va afficher un nouvel écran, permettant d'afficher le jeu Flight Simulator de son choix parmi l'épisode 1,2,3 et 4. Visiblement, il s'agit bien des versions complètes des dits jeux.

Un ajout bienvenue qui rappelle une fois de plus à n'en pas douter qu'il s'agit là d'une vieille licence. Cela devrait combler les anciens et permettre aux nouveaux de découvrir un monument du jeu vidéo rétro même si l'écran pour y jouer est clairement un peu petit. Flight Simulator 1 mérite sans doute un peu mieux.

Pour le reste du contenu on vous conseille la lecture de notre news sur la question. Vous pouvez notamment y retrouver de beaux et nouveaux avions cultes qui ont forgé l'histoire de l'aéronautique ainsi que des aérodromes qui ont une importance toute particulière. Flight Simulator est disponible sur PC et Xbox Series.