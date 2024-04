Dans un élan de créativité et de passion pour le célèbre personnage de DC Comics, un développeur indépendant et fan du film Joker avec Joaquin Phoenix, a mis en lumière les capacités de Unreal Engine 5 en montrant ce que pourrait être un jeu en monde ouvert basé sur ce film. Un beau programme et surtout un rendu qui donne clairement envie d'en voir plus.

Un jeu Joker sous Unreal Engine 5 de toute beauté

Le projet, conçu par le développeur et youtuber connu sous le nom de TeaserPlay, plonge les joueurs dans une reproduction fidèle des décors du film Joker. Utilisant le moteur Unreal Engine 5 d'Epic Games, il a réussi à recréer avec précision l'apparence de Joaquin Phoenix et à simuler l'atmosphère sombre et intense du film. Dans la vidéo, le joueur peut explorer librement le monde, revivre des scènes clés comme la célèbre danse dans les escaliers, et même fuir la police.

La vidéo partagée par TeaserPlay montre des séquences "imaginaires" d'un jeu fantasmé, révélant des détails impressionnants et des environnements assez spectaculaires. La réaction des fans ne s'est pas fait attendre : nombreux sont ceux qui ont exprimé leur admiration pour le projet et leur désir de voir un jour une version jouable. Mais comme toujours avec les créations de ce YouTuber, il s'agit seulement de s'amuser avec le moteur et non pas de proposer quelque chose de jouable.

Ce projet fan-made met en lumière la convergence entre la technologie de pointe et la créativité individuelle. On avait pu observer un rendu similaire pour un potentiel jeu basé sur The Mandalorian, ou même sur SHREK ou It.

Ce qui est certain, c'est que TeaserPlay possède un talent indéniable. Il suffit de jeter un œil sur sa page pour voir à quel point les possibilités sont nombreuses et déclinables à l'infini.