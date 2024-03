EA s'adresse aux plus nostalgiques et fait revenir certains de ses plus grands jeux. Pour l'occasion, les titres affichent une réduction de -60% dès le départ.

EA est en train de repenser son modèle de production et va les limites les risques autant que possible sur ses AAA. Après la sortie des jeux Marvel et Star Wars en développement, l'éditeur pourrait ainsi complètement laisser tomber ces franchises de prestige. De l'autre côté, la société souhaite continuer à soutenir des projets comme Tales of Kenzera ZAU, et surprend avec le retour de licences iconiques, mais pas partout.

De très grands classiques EA font un retour inattendu

On ne s'attendait pas à une telle annonce, mais EA a fouillé dans son catalogue pour ressortir des vieilleries. Des gloires du passé qui ne parleront pas au jeune public, certes, mais qui restent parmi les meilleures que l'éditeur a pu produire. Et parmi elles, on a une légende du genre stratégie avec Command & Conquer The Ultimate Collection. Une compilation qui comprend dix jeux, plus sept extensions. Au total, EA fait donc revenir 19 titres et 7 DLC, mais uniquement sur PC via Steam.

Mais C&C n'est pas le seul ambassadeur de ce style et dès maintenant, vous pouvez (re)découvrir d'autres sagas EA iconiques telles que Populus, SimCity ou encore Dungeon Keeper. Et au milieu, il y a The Saboteur qui semble s'être perdu. Voici la liste complète des jeux Electronic Arts disponibles sur PC via Steam :

Command & Conquer - The Ultimate Collection

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

SimCity 3000 Unlimited

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

The Saboteur

Pour pousser davantage tous ces jeux, EA lancé une opération promotionnelle avec des réductions jusqu'à -60%. Avec ce rabais, vous pouvez vous en sortir pour moins de 10 euros par soft. Et évidemment, il s'agit des originaux et non de remakes ou remasters qui auraient été en développement ces derniers mois dans le plus grand des secrets. Ils sont dans leur jus, mais parfois, c'est tout aussi bien. Les grands classiques sont disponibles sur PC, via la page Steam dédiée, sans aucune limite de temps. Dans le doute, ne tardez tout de même pas trop si EA revient sur les promotions à court terme.