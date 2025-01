Le monde du jeu vidéo n'est pas toujours tout rose. Même après un énorme succès, rien ne garantit que tout se déroule sans accroc. La preuve une nouvelle fois avec les récents événements autour du jeu Celeste, qui s'accompagne de son lot de complications.

Un désaccord sur les droits de Celeste

Coup de théâtre pour les fans de Celeste : le studio Extremely OK Games a annoncé l’annulation de son projet Earthblade. Dévoilé en 2021, ce jeu d’exploration et d’action en 2D était attendu avec impatience. Mais des tensions internes et une pression écrasante liée au succès de Celeste ont conduit à cette décision.

L’annulation de Earthblade trouve son origine dans un désaccord au sein de l’équipe sur les droits de propriété intellectuelle de Celeste. Bien que ce conflit ait été résolu, il a laissé des traces. Pedro Medeiros, cofondateur du studio, a décidé de suivre son propre chemin avec un nouveau projet intitulé Neverway.

Maddy Thorson et Noel Berry, également membres fondateurs, ont tenu à souligner que Pedro n’était pas responsable de cette situation. Selon eux, le véritable problème venait d’ailleurs : la pression pour faire mieux que Celeste avait fini par peser lourdement sur toute l’équipe.

Une pression écrasante après un succès

Le succès critique et commercial de Celeste a placé la barre très haut pour le studio. Avec Earthblade, l’objectif était de faire encore plus grand et plus ambitieux. Mais cette quête a rapidement conduit à de l’épuisement et une perte de direction.

Dans leur communiqué, les développeurs ont expliqué :

"Le succès de Celeste nous a mis une énorme pression pour livrer quelque chose de plus grand et de meilleur avec Earthblade. Cette pression a rendu le développement épuisant. Le départ de Pedro nous a permis de réaliser que nous avions perdu notre chemin et de prendre la décision d’admettre notre échec."

Malgré la déception, ils ont également exprimé un sentiment de soulagement. Après l’annulation de Earthblade, le studio a choisi de revoir son approche. Leur objectif ? Retrouver le plaisir et la spontanéité du développement, comme à l’époque de Celeste ou TowerFall.

Source : Extremely OK Games