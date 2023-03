Un jeu d'action-aventure aux graphismes et au gameplay résolument rétros, ça a de quoi séduire, non ? Ça tombe bien, on en a un sous la main ! Date de sortie, bande-annonce... voici ce qu'il faut savoir à son sujet.

La nostalgie n'est pas toujours notre amie. Mais dans le jeu vidéo, en l'occurrence, elle peut servir de pilier à des projets modernes et ambitieux. On ne compte plus les œuvres vidéoludiques plus ou moins ouvertement inspirées de classiques qui ont marqué leur époque. Le petit studio Moonlight Games, lui, ne cache pas ses inspirations. Pour leur prochain jeu, Hunt the Night, les développeurs ont volontiers fait part de leurs intentions :

Inspiré par The Legend of Zelda, Castlevania et Bloodborne, Hunt the Night offre une touche unique dans le genre action-RPG avec une aventure de style rétro descendante, une histoire de fantasy sombre et des combats de boss difficiles. Moonlight Games, via un communiqué de presse officiel

Dans un précédent communiqué, d'autres titres tels que Silent Hill et Dark Souls avaient eux-aussi été cités.

Les intentions du studio Moonlight Games et de l'éditeur DANGEN Entertainment sont claires. Pour eux, le but est de s'inspirer des meilleurs, sans chercher à révolutionner leurs formules. De la difficulté de certains combats, à l'ambiance sombre et à la musique symphonique, les joueurs devraient être en terrain connu. L'inspiration de Castlevania est également évidente au vu de la nouvelle bande-annonce (disponible ci-dessous). En plus de nous donner un aperçu de ce qui nous attend, celle-ci dévoile la date de sortie de Hunt the Night sur PC ! Dès le 13 avril, les gamers pourront jouer à cette déclaration d'amour aux classiques 16-bits sur Steam. Pour l'heure, en revanche, aucune date de sortie n'a été communiquée concernant les versions Switch, PS4 et Xbox One du titre.

La dernière bande-annonce en date de Hunt the Night

Un RPG rétro et exigeant

Si vous vous demandez encore ce qui vous attend sur Hunt the Night, voici quelques éléments de réponse. En bon A-RPG, le jeu regorge d'items à équiper pour modifier vos statistiques. Meilleures armes, meilleurs pouvoirs... tout est bon à prendre pour affronter des ennemis coriaces et des boss gigantesques. De l'exploration devrait également être de la partie, favorisée par une vue du dessus et des déplacements en 3D. En bref, du tout bon !

Hunt the Night est un jeu action-aventure au style rétro qui marie une jouabilité fluide et précise à la fantaisie sombre. Vous incarnez Vesper, membre vertueuse des « Stalkers », pour explorer Medhram, un lieu rempli de ruines et d'horreurs. Traversez des donjons truffés d'ennemis macabres, affrontez des boss redoutables, et utilisez votre arsenal d'armes et de pouvoirs ténébrals pour dompter la Nuit. Description de Hunt the Night sur Steam