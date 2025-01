Qui succédera à Daniel Craig dans le prochain film James Bond ? Alors que la production était à la recherche d'un acteur masculin d'une trentaine d'années, tout est à l'arrêt à cause de grosses divergences entre la famille Broccoli et Amazon. La productrice Barbara Broccoli a d'ailleurs qualifié les pontes du géant de « putains d'idiots » et qui comptent « faire n'importe quoi avec la franchise ». Des tensions qui risquent de compliquer les choses et donc de retarder le retour de la saga sur grand écran. Mais visiblement, l'agent 007 pourrait bientôt revenir dans un jeu extrêmement populaire dans le monde entier avec une surprise de taille qui a déjà leaké.

James Bond prêt à débarquer dans l'un des plus gros jeux actuels ?

S'il semble y avoir de l'eau dans le gaz entre les personnes impliquées dans la production des films de l'espion des services secrets britanniques, c'est plus prometteur pour le prochain jeu. Comme vous le savez peut-être, IO-Interactive, le studio derrière Hitman, travaille actuellement sur Project 007 qui racontera une toute nouvelle histoire avec l'ambition d'être au moins une trilogie. D'après Hakan Abrak, le PDG d'IOI, le développement de ce jeu qui n'a eu le droit qu'à un maigre teaser se déroule « incroyablement bien ». Une bonne nouvelle et ça pourrait ne pas être la seule pour les fans de James Bond... et de Fortnite.

Selon une rumeur, la franchise James Bond pourrait débarquer dans Fortnite avec un skin à minima. Ce serait l'une des nouveautés du futur chapitre, et ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. La mythique Aston Martin DB5, qui a fait son apparition dans Rocket League en 2021, a aussi été mentionnée à l'été dernier. Malheureusement, à l'heure d'écrire ces lignes, il n'y a pas plus d'informations sur le sujet.

Mais une arrivée de James Bond dans Fortnite est tout à fait possible. Le battle royale d'Epic Games, qui est l'un des plus gros cartons de tous les temps, est une plateforme de divertissement qui multiplie les partenariats à une vitesse folle avec de grands noms du cinéma, du jeu vidéo ou de la musique. Dernièrement, V, le personnage de Cyberpunk 2077 a eu son skin, tandis que Godzilla et Kong ont débarqué ce mois-ci également.

Source : ShiinaBR.