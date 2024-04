Au sein des grandes licences qui vont avoir le droit à une adaptation en jeu vidéo, on peut bien évidemment noter James Bond. Et justement, on peut apprendre une nouvelle sur le AAA à venir.

Dans l'univers de l'adaptation de grosse franchise en jeu vidéo, le développement de Project 007 par IO Interactive marque une étape importante, non seulement pour les fans de James Bond mais aussi pour le secteur des jeux d'aventure et d'espionnage. Récemment, l'équipe derrière ce projet ambitieux s'est enrichie d'un nouveau talent. De quoi donner un sérieux coup de boost au développement ?

Un bon choix pour James Bond

Ainsi, Rodrigo Santoro, anciennement chez Massive Entertainment, connu pour son travail sur The Division rejoint l'équipe. Il endossera le rôle crucial de directeur des missions pour Project 007. L'arrivée de Santoro chez IO Interactive incarne un élan renouvelé pour le studio, qui se distingue déjà par sa volonté d'innover et de créer des expériences de jeu mémorables, se démarquant ainsi dans un paysage vidéoludique souvent dominé par les suites et les franchises établies. Sa passion pour l'univers de James Bond et son engagement à produire « le meilleur jeu 007 jamais réalisé » sont des signaux forts quant à l'ambition portée par le projet.

Santoro a partagé son enthousiasme pour ce nouveau défi, soulignant l'unicité du projet 007 depuis son annonce et son impatience de collaborer avec l'équipe pour concrétiser cette vision. « Rejoindre IOI est une occasion incroyable. J'admire comment le studio ose innover et créer de nouvelles expériences de jeu mémorables », a-t-il déclaré. Il a également évoqué la passion et l'engagement de l'équipe pour offrir une expérience à la fois mémorable et unique, des qualités qu'il considère essentielles pour atteindre l'excellence.

Bien que Project 007 en soit encore aux premières étapes de sa production, les attentes sont déjà élevées. L'an dernier, le PDG d'IO Interactive avait qualifié le projet de « jeu d'espionnage ultime ». Révélant également l'ouverture du studio à l'idée de développer plusieurs jeux autour de James Bond. Ce nouvel ajout à l'équipe pourrait donc être un catalyseur déterminant dans la réalisation de cette vision ambitieuse.

Pour le reste, on ne sait pas grand-chose. Les questions sont nombreuses sur l'interprète de 007 dans le jeu vidéo. Quant au prochain film, ça, c'est une autre histoire.